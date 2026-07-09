'대장금' 중전마마 박정숙, 연예계 은퇴 후 깜짝 근황…공공기관 대표 됐다

MBC TV 드라마 '대장금'(2003)에서 문정왕후 역을 맡았던 배우 겸 방송인 박정숙(56)의 근황이 화제다.

9일 연예계에 따르면, 박정숙은 최근 유튜브 채널 '조은주의 Q'에 출연해 서울시 산하 공공기관인 서울시여성가족재단 대표이사로 재직 중인 근황을 전했다.

박정숙. 유튜브 채널 '조은주의 Q' 캡처

1993년 대전 엑스포 홍보사절 및 방송 진행자로 데뷔한 박 대표는 SBS TV '출발! 모닝와이드', '대장금' 등에서 활약했다. '대장금'을 끝으로 연예계를 떠난 그는 미국 컬럼비아대학교 대학원에서 국제학을 전공했다.

이후 반기문 전 유엔 사무총장과의 인연으로 국제 교류를 넓혔으며, 빌 게이츠가 설립한 세계백신면역연합(GAVI) 한국 대표로 10년간 활동했다. 세계스마트시티기구(WeGO) 사무총장을 거쳐 2024년 9월 서울시여성가족재단 대표이사에 취임했다.

박 대표는 새로운 분야에 도전하며 신뢰를 얻기까지 시련이 많았으나 성실함으로 극복했다고 소회를 밝혔다.

한편, 박 대표는 지난 2012년 이재영 전 국회의원과 결혼해 슬하에 아들 한 명을 두고 있다.

<뉴시스>