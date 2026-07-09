장동혁, 韓총리 회동 취소…'장윤기 사건' 광주경찰청장 면담

안전이슈·범죄은폐·보완수사권 폐지 등 현안 목소리낼 듯

국민의힘 장동혁 대표는 9일 예정된 한성숙 신임 국무총리와의 회동을 취소하고 광주에서 여고생이 피살된 '장윤기 사건'과 관련해 광주경찰청장과 면담한다.



장 대표는 이날 오후 장윤기 사건 면담을 위해 광주경찰청을 찾는다.

장동혁 국민의힘 대표가 9일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

장 대표는 최근 여고생 피살 사건으로 불거진 사회 안전 이슈, 수사 과정에서 드러난 경찰 내 범죄은폐 의혹, 이를 밝혀낸 검찰의 보완수사권 폐지 반대 목소리 등 관련 현안에 대해 의견을 제시할 것으로 알려졌다.



당초 장 대표는 이날 오후 신임 인사차 국회를 찾기로 한 한 총리를 만날 예정이었으나, 긴급한 현안 이슈 대응을 위해 회동을 취소했다.



앞서 국민의힘은 도덕성 및 자질 문제 등을 이유로 한 총리의 임명에 반대했으며 한 총리에 대한 국회 임명 동의안 표결에도 불참했다.



장 대표는 지난달 한 총리의 부동산 문제와 관련, "이재명 대통령이 다주택자를 마귀라고 몰아붙이기도 했는데, 이 대통령 말대로라면 한 후보자는 마귀 정도가 아니라 대마왕 수준"이라고 비판한 바 있다.

<연합>