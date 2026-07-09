보은 136.6㎜·청양 115.5㎜, 침수·산사태 우려 속 주민 대피

밤사이 쏟아진 장맛비로 전국 곳곳에서 주택이 침수되거나 나무가 쓰러지는 등 크고 작은 피해가 잇따랐다.



9일 기상청에 따르면 이날 오전 호우특보가 내려진 충청권 전역을 중심으로 전북, 경기 남부, 강원 등에 시간당 최대 50㎜의 강한 비가 쏟아지고 있다.

폭우가 내린 9일 세종시 한별동 BRT 교차로 부근 도로가 공사장에서 흘러내린 토사에 덮여 침수되자 작업자들이 복구작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

이날 자정부터 오후 8시까지 주요 지점 누적 강수량은 충북 보은과 청주 각 136.6㎜, 128.8㎜, 충남 청양 정산 115.5㎜, 경북 문경 113.9㎜, 충남 천안과 공주 각 101.2㎜, 99㎜, 전북 임실 강진 82㎜ 등을 기록하고 있다.



기상청은 이날 밤까지 충청권과 남부 지방을 중심으로 최대 200㎜의 비가 이어질 것으로 내다보고 있다.



밤사이 많은 양의 비가 쏟아진 전국 곳곳에는 산사태 특보와 홍수특보가 발효되고, 호우 피해가 잇따랐다.



이날 오전 6시40분께 보은군 회인면 건천저수지 수위가 높아지면서 범람이 우려되자 하류 마을 주민 82명이 마을회관과 경로당으로 긴급 대피했다.



같은 시간 청주시 상당구 가덕면의 한 요양원에서는 뒤편 축대가 무너져 암석과 토사가 쏟아져 내려 요양원 입소자와 직원 12명이 인근 복지시설로 대피했다.

대전충청지역 집중호우로 인해 일반열차 운행에 차질이 발생한 9일 서울역에 대전역~서울역 일반열차 운행 지연 안내문구가 나오고 있다.

오전 5시 44분께에는 보은 수한면 오정리의 주택이 침수돼 안에 갇힌 거주자 주민 2명이 119구조대에 의해 구조되는 일이 있었다.

이밖에 곳곳에서 도로가 침수되거나 나무가 쓰러지는 등 전날 오후 6시부터 오전 8시까지 총 145건의 호우 피해 신고가 소방당국에 접수됐다.



대전 유성구 자운동에서는 오전 5시 33분께 도로가 침수돼 차량에 갇힌 운전자 등 2명이 소방당국에 구조됐고, 비슷한 시각 송강동 한 아파트 인근 도로에도 토사가 흘러내려 통제 중이다.



오전 1시 15분께 강원 영월군 무릉도원면 한 마을에서는 산에서 토사가 흘러 내려온다는 신고가 접수됐고 마을주민 4명이 소방대원들의 도움을 얻어 인근 마을회관으로 대피했다.



전북에서도 순창 구림면 21번 국도 확장공사장의 토사가 흘러내리는 등 모두 26건의 비 피해 신고가 접수됐다.



현재까지 모두 인명피해는 없는 것으로 파악된다.



주요 하천 수위도 급격하게 상승하고 있다.



현재 세종 용수천 도암교 지점에는 홍수 경보가, 청주 무심천 흥덕교 지점, 대청댐 상류인 보은 이평교 지점, 논산천 동성교·풋개다리 지점에 홍수주의보가 내려진 상태다.

밤사이 내린 집중호우로 청주 무심천 수위가 크게 상승하면서 9일 흥덕교 일대가 불어난 강물로 가득 차 있다.

산림청은 대전·세종과 충남 천안·청양·계룡·공주·논산·부여, 충북 괴산·음성·제천·청주, 전북 임실, 경북 상주·예천 등에 산사태 예보를 발령했다.



충남도는 둔치 주차장과 세월교 등 69곳을 통제하고 위험 지역 주민 85명을 마을회관 등 안전한 곳으로 대피시키는 등 비상 대응에 나섰다.



충북도도 속리산·월악산 국립공원과 진천농다리 등 관광지 및 야영장 9곳을 통제 중이다.



기상청 관계자는 "이날 저녁까지 많은 비가 내릴 것으로 보인다"며 "저지대 침수 및 안전사고에 각별히 유의해 달라"고 당부했다.

<연합>