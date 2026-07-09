‘참교육’도 훔쳐봤다…서경덕 “中 불법 시청 이제 일상화”

넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘참교육’이 중국에서 또다시 불법 시청 의혹에 휩싸였다. 넷플릭스가 중국에서 공식 서비스를 하지 않는데도 리뷰와 별점 평가가 올라오면서 불법 유통을 통한 시청이 이뤄진 것 아니냐는 지적이 제기됐다.

서경덕 성신여대 교수는 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 중국 콘텐츠 리뷰 플랫폼 더우반(豆瓣)에 이날 기준 ‘참교육’ 평점 페이지에 약 14만명이 별점 평가에 참여했고, 리뷰도 5만건 이상 등록됐다고 밝혔다.

넷플릭스 드라마 ‘참교육’. 넷플릭스

서 교수는 “현재 중국에서는 넷플릭스가 공식 서비스되지 않기 때문에 ‘참교육’을 불법 시청한 뒤 리뷰를 남긴 것으로 보인다”고 밝혔다. 이어 “중국 최대 포털 바이두에서 ‘참교육’을 검색하기만 해도 무료로 시청할 수 있는 불법 사이트를 쉽게 찾을 수 있다”며 불법 유통 실태를 지적했다.

서 교수는 “이제 중국에서는 한국 콘텐츠를 불법으로 시청하는 것이 일상처럼 자리 잡은 상황”이라며 “콘텐츠를 무단으로 소비하면서도 어떤 부끄러움이나 죄책감조차 느끼지 못한다는 사실이 더욱 기가 막힐 따름”이라고 비판했다. 그러면서 “중국 당국이 적극적으로 나서 불법 스트리밍 행위에 대한 집중 단속과 재발 방지 대책을 마련해야 한다”고 촉구했다.

중국 내 한국 콘텐츠 불법 시청 논란은 이번이 처음이 아니다. 넷플릭스 ‘오징어 게임’을 비롯해 ‘더 글로리’, ‘흑백요리사’, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 등 화제작이 공개될 때마다 중국에서 불법 유통과 시청 정황이 확인되며 저작권 침해 문제가 반복적으로 제기돼 왔다.

한편 동명 인기 웹툰을 원작으로 한 ‘참교육’은 학교폭력과 교권 회복을 소재로 한 작품이다. 넷플릭스 공식 순위 집계 사이트 투둠(Tudum)에 따르면 ‘참교육’은 지난달 22일부터 28일까지 730만 시청 수와 7820만 시청 시간을 기록하며 비영어권 TV쇼 부문 1위에 올랐다.