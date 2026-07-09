대전에 최대 191㎜ 장대비…시설물 피해 40여건 접수

허태정, 재난안전대책본부 회의 주재…"트램 공사장 등 철저 점검"

8일과 9일에 걸쳐 대전 지역에 내린 세찬 빗줄기로 40여건의 피해 신고가 접수됐다.



9일 대전시에 따르면 전날 0시부터 기록된 대전 지역 주요 지점 누적 강수량은 오전 5시 30분 기준 대덕구 장동 191.0㎜, 유성구 구성 175.0㎜, 서구 정림동 106.5㎜, 동구 세천 105.5㎜, 중구 오월드 80.0㎜ 등이다.

8일 오후 호우경보가 내려진 대전시 유성구 도룡동의 한 도로에서 나무가 쓰러져 소방 당국이 안전조치하고 있다. 대전소방본부 제공

시는 가로수 넘어짐 13건, 맨홀뚜껑 이탈 5건, 토사유출 3건 등 47건의 공공시설 피해를 확인해 조처했다고 밝혔다.



또 유성구 대동에서는 비닐하우스가 침수됐다.



재난안전대책본부를 가동 중인 대전시는 비상 2단계를 가동해 시청 25개 부서와 유관기관, 자치구 공무원 등 총 450여 명을 비상 근무하도록 했다.



행정안전부 주관 호우 대처 상황 점검 회의와 상황판단 회의 등을 진행하는 한편, 인명피해 우려 지역과 산사태 취약 지역을 대상으로 유사시 사전통제와 대피 조처를 신속히 할 수 있도록 상황 관리 중이라고 시는 전했다.



또 침수위험도로 93곳 중 15곳을 통제하고 보행자 진출입로 496곳을 막는 등 만일의 사태에 대비하고 있다.



곳곳에 호우경보와 산사태 주의보가 내려진 가운데 허태정 대전시장은 재난안전대책본부 회의를 주재하며 시민 안전 확보와 피해 예방을 위한 중점 대응 방안도 점검했다.



허 시장은 "집중호우로 인한 시민들의 일상 불편을 최소화하고, 단 한 건의 인명피해도 발생하지 않도록 전 공직자가 긴장감을 갖고 현장 관리를 철저히 해야 한다"라고 강조하고, 지반침하(싱크홀)와 대형 공사장에 대한 철저한 안전관리를 통해 인명피해를 원천 차단할 것을 지시했다.



허 시장은 특히 대전도시철도 2호선 노면전차(트램) 공사 구간에서는 도로 침하·붕괴 사고가 발생하지 않도록 상시 점검 체계를 가동할 것을 강조했다고 시는 전했다.



유성구를 비롯한 집중호우 지역에 대한 산사태 예찰 강화도 특별히 지시했다. 허 시장은 누적 강수량이 많고 산사태 주의보가 발효된 유성구 지역 등을 언급하면서 "산사태로 인한 인명 및 재산 피해가 발생하지 않도록 선제적으로 활동하고, 유사시에는 신속한 주민 대피와 출입 통제 조치를 완료하라"고 지시했다.

<연합>