37조 조달 예상…최태원, 빅테크와 AI 협력 논의 가능성도

SK하이닉스가 오는 10일 나스닥 시장에 미국주식예탁증서(ADR)를 상장한다.



이를 통해 37조원의 자금을 조달하는 것은 물론 글로벌 기업으로서 가치를 재평가받을 수 있을 전망이다.

최태원 SK그룹 회장이 지난 6월 29일 청와대에서 이재명 대통령 주재로 열린 3대 메가프로젝트 국민보고회에서 투자계획을 발표하고 있다. 청와대통신사진기자단

최태원 SK그룹 회장과 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장도 이번 상장을 계기로 미국을 찾는다.



나스닥 상장 기념식에 참석해 글로벌 투자자들과 소통하는 한편, 주요 고객사들과 만나 인공지능(AI) 메모리 협력 확대 방안도 논의할 것으로 전망된다.



9일 재계에 따르면 SK하이닉스 ADR은 공모 절차를 마치고 오는 10일 나스닥 시장에 공식 상정돼 거래가 시작될 예정이다.



상장을 앞둔 수요예측에는 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 몰렸고, 공모가가 8일 SK하이닉스 종가(207만6천원) 기준으로 정해지면 조달 규모는 245억달러(약 37조1천400억원)가 될 것으로 예상된다.



최 회장은 오는 10일(현지시간) 오전 미국 뉴욕에서 열리는 SK하이닉스 ADR 나스닥 상장 기념식에 곽노정 사장 등 주요 경영진과 함께 참석할 것으로 알려졌다.



이번 행사는 SK하이닉스의 나스닥 입성을 기념하는 자리다. 이 자리에서 최 회장과 경영진은 글로벌 투자자들을 상대로 SK하이닉스의 경쟁력과 중장기 성장 전략 등을 직접 설명할 것으로 예상된다.

지난 4월 23일 경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스

SK하이닉스는 이번 상장을 위해 전체 발행주식의 약 2.5%인 최대 1천779만주를 신주로 발행한다. 조달 자금은 용인 반도체 클러스터 1기 팹(공장) 및 청주 P&T7 어드밴스드 패키징 팹 건설, 극자외선(EUV) 스캐너를 포함한 기계장치 취득 등에 활용할 방침이다.



무엇보다 최 회장이 이번 행사에 직접 참석하는 것은 SK하이닉스의 AI 메모리 경쟁력과 성장성을 글로벌 투자자들에게 적극 알리기 위한 행보로 해석된다. ADR 상장은 AI 인프라 확산의 핵심 기업으로 자리매김한 SK하이닉스의 기업가치를 글로벌 자본시장에서 제대로 평가받기 위해 추진됐다.



앞서 최 회장은 올해 초 출간한 SK하이닉스 HBM 성공 스토리를 담은 신간 '슈퍼 모멘텀'(출판사 플랫폼9와3/4)에서 "시장이 SK하이닉스를 아직 '커머디티(범용)' 제조사로 인식해 더 높은 가치를 인정해주지 않았다"고 진단하며 "하이닉스는 지금보다 10배는 더 커져야 한다"고 밝힌 바 있다.



이는 SK하이닉스를 단순한 메모리 공급업체가 아닌 고객 맞춤형(Custom) AI 메모리 설루션 기업으로 키워 기업가치를 한 단계 끌어올리겠다는 의지로 풀이된다.



한편 재계에서는 최 회장이 방미 기간 엔비디아, 테슬라 등 주요 빅테크 경영진과도 잇달아 만날 가능성이 제기된다.



최 회장은 지난 2월 미국 실리콘밸리에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 만나 HBM뿐 아니라 차세대 서버용 메모리 모듈인 소캠(SOCAMM), 낸드플래시 등 메모리 반도체와 AI 데이터센터 구축을 포함한 중장기 협력 방안을 논의한 데 이어, 지난달 한국을 찾은 황 CEO와 다시 만나 협력 관계를 재확인했다.

<연합>