이정후, 2경기 연속 무안타…'8이닝 노히터' 시즈 공략 실패

이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 상대 선발 투수의 호투에 막혀 이틀 연속 안타 생산에 실패했다.

이정후는 9일(한국 시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코의 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 토론토 블루제이스와의 홈 경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 무안타에 머물렀다.

샌프란시스코 자이언츠의 이정후가 7일(현지 시간) 미 캘리포니아주 샌프란시스코 오라클 파크에서 열린 2026 메이저리그 토론토 블루제이스와 경기 8회 말 삼진당한 후 아쉬워하고 있다. 이정후는 4타수 무안타 2삼진을 기록했고, 샌프란시스코는 3-9로 패했다. 뉴시스

전날 토론토전에 이어 2경기 연속 침묵한 이정후의 시즌 타율은 0.311에서 0.308(318타수 98안타)로 떨어졌다.

이정후는 토론토 선발 투수로 나선 딜런 시즈의 위력적인 투구에 고전했다.

2회말 무사 1루에서 이정후는 좌익수 뜬공에 그쳤고, 5회말 2사 2루 찬스에서는 루킹 삼진을 당했다.

잠잠하던 이정후는 7회말 2사에서 세 번째 타석에 들어섰으나 우익수 뜬공으로 돌아섰다.

이정후를 비롯한 샌프란시스코 타선은 8회까지 시즈를 상대로 단 한 개의 안타도 뽑아내지 못했다.

샌프란시스코는 9회초 선두타자 엘리엇 라모스가 중전 안타로 출루하며 노히트 노런을 허용하진 않았다.

118개의 공을 던진 시즈는 라모스에게 안타를 맞은 뒤 곧바로 마운드를 내려갔다.

샌프란시스코는 라모스의 안타 이후 점수를 뽑지 못하며 0-10으로 완패를 당했다.

연이틀 패배한 샌프란시스코는 38승 54패를 작성했다.

토론토는 44승 49패로 아메리칸리그 동부지구 3위를 유지했다.

시즈는 8이닝을 1피안타 3볼넷 11탈삼진 무실점으로 막아내며 시즌 6승(4패)을 달성했다.

토론토 6번 타자 3루수로 선발 출전한 오카모토 가즈마는 만루 홈런(시즌 21호)을 포함해 5타수 2안타 1홈런 4타점 2득점으로 맹활약했다.

<뉴시스>