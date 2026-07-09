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서울 아파트 경매 낙찰가율 101.7%…3개월 연속 100% 웃돌아

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신진영 기자 sjy@segye.com
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서울 아파트 경매시장에서 낙찰가율이 3개월 연속 상승하며 100%를 넘어섰다. 반면 전국적으로는 경매 물건이 크게 늘어난 영향으로 낙찰률과 낙찰가율이 소폭 하락하는 등 지역별 온도차가 뚜렷했다.

지난 5일 경기 구리시 아파트 단지. 뉴시스
지난 5일 경기 구리시 아파트 단지. 뉴시스

9일 경·공매 데이터 전문기업 지지옥션이 발표한 ‘6월 경매동향보고서’에 따르면 전국 아파트 경매 진행건수는 3701건으로 전월(3204건)보다 약 16% 증가했다. 2014년 3월(4063건) 이후 12년 3개월 만에 가장 많은 수준이다. 낙찰률은 33.5%로 전월보다 0.8%포인트, 낙찰가율은 86.9%로 0.4%포인트 각각 하락했다. 평균 응찰자 수는 5.8명으로 전월과 비슷했다.

 

서울은 경매 진행건수가 150건으로 전월보다 약 7% 증가했다. 낙찰률은 34.0%로 6.0%포인트 하락했지만, 낙찰가율은 101.7%로 0.9%포인트 오르며 3개월 연속 상승세를 이어갔다. 전용면적 60㎡ 이하 소형 아파트 낙찰가율은 4월 105.1%·5월 109.2%·6월 112.8%로 상승세를 보였다. 평균 응찰자 수도 7.2명으로 전월보다 1.3명 늘었다.

 

경기도는 진행건수가 841건으로 전월보다 약 21% 증가했다. 낙찰률은 41.0%로 전월과 비슷한 수준을 유지했고, 낙찰가율은 88.3%로 0.7%포인트 하락했다. 다만 성남과 안양시 동안구, 광명 등 규제지역에서는 평균 낙찰가율이 100%를 웃도는 강세를 이어갔다. 인천은 진행건수가 301건으로 13% 감소했고, 낙찰률(31.9%)과 낙찰가율(78.2%)도 각각 0.4%포인트, 1.6%포인트 하락했다.

 

지방에서는 울산 아파트 낙찰가율이 94.7%로 전월보다 6.1%포인트 상승하며 2022년 5월 이후 최고치를 기록했다. 대구는 81.1%로 5.5%포인트 하락했고, 강원은 71.7%로 전월보다 16.3%포인트 떨어져 전국에서 가장 큰 낙폭을 보였다. 제주 아파트 낙찰가율은 81.9%, 세종은 87.9%로 집계됐다.

신진영 기자

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