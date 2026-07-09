국민체육진흥공단, 체육시설 안전점검 내실 다진다

문체부·지자체와 정책실무 간담회…현장 실행력 제고 방안 논의

전국 지자체와 협력 강화…예방 중심 안전관리 체계 구축

행정보다 현장…실효성 높일 안전관리 방안 모색

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 문화체육관광부와 함께 체육시설 안전관리 체계 강화를 위한 정책 논의에 나섰다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 2026 체육시설 안전점검 활성화 정책실무 간담회 사진. 질문에 답변하는 김세운 안전교육팀장. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주) 2026 체육시설 안전점검 활성화 정책실무 간담회 개최 사진. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단(KSPO)은 지난 7일 서울역 삼경교육센터에서 ‘2026 체육시설 안전점검 활성화 정책실무 간담회’를 개최했다고 9일 밝혔다.

이번 간담회에는 국민체육진흥공단과 문화체육관광부를 비롯해 전국 16개 광역자치단체의 체육시설 안전관리 담당자 등 30여 명이 참석했다. 참석자들은 체육시설 안전점검의 현장 실행력을 높이기 위한 방안을 논의하고, 각 지자체가 안전점검 과정에서 겪는 어려움과 개선 과제를 공유했다.

특히 안전점검 제도의 실효성을 높이기 위해 현장에서 발생하는 문제점을 제도 개선으로 연결하는 방안이 집중적으로 논의됐다. 참석자들은 행정 절차 중심의 점검에서 벗어나 실제 이용자의 안전을 확보할 수 있는 현장 중심의 관리 체계 구축 필요성에 공감했다.

국민체육진흥공단 관계자는 “체육시설 안전점검의 목적은 서류상의 실적이 아니라 국민의 일상 속 안전을 지키는 것”이라며 “현장에서 실질적으로 작동하는 안전관리 체계를 구축해 국민이 안심하고 체육시설을 이용할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다. 그러면서 “이번 간담회를 계기로 문체부와 지방자치단체 간 협력체계를 더욱 강화하고, 국민이 신뢰할 수 있는 예방 중심의 체육시설 안전점검 체계를 지속적으로 운영해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.