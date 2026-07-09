유연근무제 있으면 뭐하나…"기업 35%는 이용 직원 한명도 없어"

한반도미래인구연구원, 사업보고서 발간 기업 대상 조사

출산·양육 지원 등 기업 300곳 평가 결과, 100점 중 51.1점

시차 출퇴근 등 유연근무제를 도입한 국내 기업 3곳 중 1곳은 직원의 제도 이용 실적이 전혀 없었다는 조사 결과가 나왔다.



9일 인구 전문 싱크탱크인 한반도미래인구연구원에 따르면 사업보고서(2026년 4월 기준)를 낸 기업을 올해 3∼5월 조사한 결과, 유연근무를 도입한 기업 1천877곳 중 657곳(35.0%)에서 실제 제도 이용자가 한 명도 없었다.

서울 종로구 광화문 사거리에서 직장인들이 출근을 위해 이동하고 있다. 뉴시스

지난해부터 상장사의 관련 공시가 의무화하면서 시행 2년차인 올해 처음으로 기업별 실명 데이터를 근거로 한 전수 분석이 가능해졌다는 게 연구원의 설명이다.



육아휴직을 시행하는 2천개사를 조사했을 때는 휴직 대상자가 있었는데도 전혀 쓰지 않은 기업이 441곳(22.1%)이나 됐다. 이들 기업 중 대상자 전원이 실제 육아휴직을 쓴 곳은 341곳(17.1%)이었다.



연구원은 "상당수 기업이 제도를 아예 안 쓰거나 전부 다 쓰는 양극단에 몰려 있는 셈"이라며 "같은 제도를 갖추고도 활용 정도가 이렇게 크게 갈리는 것은 결국 조직 문화가 실제 활용을 좌우한다는 의미"라고 지적했다.



이 밖에 연구원이 지속가능경영보고서를 발간한 300곳을 출산·양육 및 일·가정 양립 지원, 출산 장려 기업 문화 조성 등을 기준으로 평가한 결과, 이들 기업의 평균 점수는 100점 만점에 51.1점에 그쳤다.



종합 순위에서 최고점을 얻은 곳은 포스코인터내셔널(82.3점)이었다.



그다음으로 롯데칠성음료(81.3점), KB증권·롯데웰푸드(79.2점), 국민은행·KT&G·호텔롯데·신한카드(77.1점) 등이 뒤를 이었다.



상위권에는 자산 규모 중위 구간(1조원 이상∼5조원 미만)과 하위 구간(1조원 이하)에 속한 기업들도 있었는데, 이는 기업의 의지에 따라 규모가 작더라도 우수한 성과를 낼 수 있다는 점을 보여주는 것이라고 연구원은 설명했다.



이인실 연구원장은 "제도를 도입해도 정작 필요한 직원이 쓸 수 없다면 아무 의미가 없다"며 "일과 가정 중 어느 하나도 놓치고 싶지 않은 청년들에게 정말 필요한 것은 유연근무제로, 제도가 일터에서 실제로 작동할 수 있게 해야 한다"고 강조했다.

<연합>