김용, ‘이낙연 경선 탈락’ 거론하며 친청계에 “사당화 말라”

청년최고위원 반대 목소리엔

“미래 내팽개치겠다는 거냐”

선호투표제 도입 반대 주장엔

“멀쩡한 룰 갖고 트집 잡는 건

정당하게 이길 자신 없는 쪽”

더불어민주당 최고위원에 출마한 김용 전 민주연구원 부원장은 9일 전당대회 룰과 관련해 친청(친정청래)계가 반발하자 이를 “사당화”로 규정하며 강력 질타했다. 20대 대선 경선 당시 이재명 후보가 본선행을 확정 짓자 이낙연 후보 측에서 룰 문제를 제기했던 것이 연상된다고 하면서다.

더불어민주당 최고위원에 출마한 김용 전 민주연구원 부원장. 허정호 선임기자

김 전 부원장은 페이스북에서 친청계가 선호투표제 및 청년최고위원 도입을 반대한 데 대해 “당의 주인은 당원이고, 당의 미래는 청년”이라며 “주인도 미래도 내팽개치고 오로지 나만 살아남겠다는 사당화에 강력히 반대한다”고 포문을 열었다. 그는 “당대표를 과반수 득표로 뽑는다는 원칙은 이미 작년 전당대회 때 당무위원회가 의결한 내용”이라며 “다만 그땐 후보가 둘(정청래·박찬대)이라 사용하지 않았을 뿐”이라고 했다. 그러면서 “말을 바꾼 것은 전당대회준비위원회가 아니라 친청계”라고 지적했다.

김 전 부원장은 “선호투표제는 검증된 민주적 제도”라며 “한 번의 투표로 과반 지지 당선자를 확정하고, 사표를 만들지 않으며, 당원의 시간과 당의 비용을 아낀다”고 강조했다. 또 “2022년 경선에서 노무현 후보 진영이 요구했던 규칙이고, 이재명 대통령도 공직선거 도입 검토를 말한 바 있다”면서 “당헌 25조가 명령하는 것은 ‘과반수 득표 선출’이지, 여러 번 투표하라는 좁은 의미의 결선투표제가 아니다”라고 했다.

청년최고위원 도입 반대를 두고선 “뭐라 할 말이 없다”며 “정청래 전 대표와 친청계는 이번 지방선거를 승리라고 규정하더니, 정말로 당의 위기와 국민의 경고가 전혀 안 보이는 것 같다”고 했다. 김 전 부원장은 “청년최고위원은 민주당이 쓸 수 있는 정말 최소한의 카드”라며 “이것도 안 하고 어떻게 20·30을 설득하겠나”라고 했다. 그러면서 “제가 최고위원에 당선될 확률이 줄어들더라도, 청년최고위원은 반드시 도입돼야 한다”고 했다.

김 전 부원장은 20대 대선 경선에서 본선행이 좌절된 이낙연 후보 측이 룰 문제를 제기했던 점을 상기시키며 “멀쩡한 룰을 트집 잡는 건 늘 정당하게 이길 자신이 없는 쪽”이라고 했다. 그는 “멀쩡한 규정을 두고 허수아비 논쟁은 하지 말자”며 “전당대회의 질문은 하나여야 한다. 누가 이재명정부의 성공에 더 쓸모가 있는 사람인가”라고 했다.