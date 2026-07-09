전북도 2026 K-팝 아카데미’ 참가자 모집…국내외 청소년 21명 선발

내달 15일까지 접수…보컬·댄스·뮤직비디오 제작 등 교육

K-문화 체험·쇼케이스 운영…국제 문화홍보대사 역할 기대

전북도가 세계적인 K-팝(POP) 열풍을 이끌 차세대 인재를 육성하기 위해 국내외 청소년을 대상으로 K-팝 아카데미를 운영한다.

9일 전북도에 따르면 글로벌 K-팝 인재를 발굴하고 국제 문화 교류를 확대하기 위해 다음 달 15일까지 ‘2026 전북 K-POP 아카데미’ 참가 신청을 받는다.

전북 K-팝 아카데미는 지난해 처음 운영돼 27대 1의 경쟁률을 기록하는 등 국내외 청소년들의 높은 관심을 받았다. 참가자들은 공동생활을 하며 K-팝 교육과 공연, 전북 문화 체험에 참여해 K-컬처와 전북의 문화·관광을 세계에 알리는 민간 문화 교류 프로그램으로 자리 잡았다.

2026 전북 K-POP 아카데미 참가자 모집 포스터.

올해는 교육과정을 더욱 체계화하고 협업과 실습 중심 프로그램을 확대해 참가자들이 K-팝 산업 전반을 깊이 이해할 수 있도록 운영한다.

모집 대상은 K-팝에 관심 있는 국내외 청소년으로, 외국인 15명과 내국인 6명 등 모두 21명을 선발한다. 교육은 오는 9월 5일부터 19일까지 2주간 전주 한국소리문화의전당에서 진행된다.

참가 신청은 공식 인스타그램과 온라인 신청서를 통해 가능하며, 서류와 영상, 인터뷰 및 현장 심사 등 3단계 심사를 거쳐 8월 중 최종 합격자를 발표한다.

선발된 참가자들은 보컬과 댄스, 퍼포먼스, 레코딩, 뮤직비디오 제작 등 K-팝 제작 전 과정을 실습 중심으로 배우게 된다. 전북의 역사와 문화, 관광자원을 체험하는 프로그램에도 참여하며, 수료 이후에는 전북을 세계에 알리는 글로벌 문화홍보대사 역할도 수행할 예정이다.

교육은 9월 18일 한국소리문화의전당 명인홀에서 열리는 쇼케이스 공연과 수료식으로 마무리된다.

전북도 관계자는 “K-팝의 세계적인 인기에 발맞춰 전북이 K-컬처 국제 교류의 거점으로 성장할 수 있도록 아카데미를 내실 있게 운영할 계획”이라고 말했다.