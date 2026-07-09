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전북 전역 호우주의보 해제…오후에 10∼40㎜ 비 더 내려

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전북 전역에 내려졌던 호우주의보가 해제됐다.

전주기상지청은 9일 오후 1시 20분을 기해 도내 14개 모든 시군의 호우주의보를 해제하고, 오후 예상 강수량도 애초 30∼80㎜(많은 곳 120㎜ 이상)에서 10∼40㎜로 조정했다.

연일 전북지역 곳곳에 비가 내리고 있는 9일 전북 전주시 남부시장 세월교가 불어난 강물로 통제되어 있다.
연일 전북지역 곳곳에 비가 내리고 있는 9일 전북 전주시 남부시장 세월교가 불어난 강물로 통제되어 있다.

호우주의보는 3시간 강우량이 60㎜ 또는 12시간 강우량이 110㎜ 이상 예상될 때 발효된다.

기상지청은 정체전선의 영향으로 전날부터 이틀간 도내에 강한 비가 내렸으나 비구름대가 점차 동북동쪽으로 이동하면서 비의 강도가 약해지고 있다고 분석했다.

전날부터 이날 오후 1시 20분까지 고창 128.1㎜, 순창 복흥 125.5㎜, 임실 강진 125㎜, 익산 함라 119㎜, 정읍 116.7㎜, 군산 108.7㎜, 완주 구이 84.5㎜ 등의 비가 내렸다.

이 비로 고창군 부정교 지점의 수위가 오르면서 홍수주의보가 발령되기도 했으나 현재 수위는 주의보 기준(4ｍ)보다 아래인 3.2ｍ로 내려간 상태다.

또 한때 순창군 구림면의 한 도로에서 토사가 흘러 소방대원들이 조치하기도 했다.

익산과 완주·군산 등에서는 나무가 도로로 쓰러졌으나 이외 큰 시설 피해나 인명 피해는 발생하지 않았다.

전주기상지청 관계자는 "호우주의보는 해제됐으나 오후에도 비가 내리겠고, 돌풍과 함께 천둥과 번개를 동반하는 곳이 있겠으니 시설물 관리 등에 유의해야 한다"고 당부했다.

<연합>

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