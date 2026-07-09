유리, 독립 '제주살이 3년 차'… 익숙해지지 않는 벌레와의 대면

유리의 3년 차 독립 제주살이가 공개된다. MBC ‘나 혼자 산다’ 제공

소녀시대 유리의 3년 차 독립 제주살이 일상이 10일 최초로 공개된다.

유리는 K팝을 이끈 걸그룹 소녀시대의 메인 댄서로, 음악 무대뿐만 아니라 영화, 드라마, 연극, 예능 프로그램 등 종횡무진 활약을 펼치며 팔색조의 매력을 뽐내고 있다. 건강미 넘치는 그의 밝은 에너지와 파워는 보는 이들까지 기분 좋게 만든다.

유리는 “제주도에서 처음 독립을 했고, 혼자 산 지 3년 차”라며 제주도의 청량함 가득한 ‘유리 하우스’를 소개했다.

유리의 취향이 고스란히 느껴지는 '유리 하우스'. MBC ‘나 혼자 산다’ 제공

제주도에서 ‘연세살이’를 하고 있는 유리의 집은 푸른 바다를 앞에 두고 있으며 화이트와 귤빛 컬러로 화사함을 더한 인테리어가 눈길을 끈다. 또한 유리가 직접 그린 그림, 그리고 제주의 정취와 유리의 취향이 고스란히 느껴지는 아기자기한 소품들이 ‘유리 하우스’의 분위기를 고스란히 느낄 수 있었다.

머리를 질끈 묶은 유리는 화장실 앞 작은 메이크업 공간에서 순식간에 ‘올인원 스킨케어’를 마치고, ‘건강미의 아이콘’답게 차와 건강주스로 아침 식사를 대신했다.

아침 루틴으로 물을 버리는 유리. MBC ‘나 혼자 산다’ 제공

한편, 유리는 제주살이를 시작하며 생긴 아침 루틴도 공개했다. 공개된 사진 속에는 유리가 싱크대에서 의문의 물체에 가득 찬물을 비워내는 모습이 담겨 눈길을 끌었다. ‘유리 하우스’에도 ‘이것’의 흔적들이 가득한 가운데, 그는 “여름에는 3번 정도 물을 버린다”라고 말해 무지개 회원들을 깜짝 놀라게 했다.

아연질색하며 비명을 지르는 유리. MBC ‘나 혼자 산다’ 제공

또한 청소를 하던 중 갑자기 바닥을 엉금엉금 기어 구석구석을 살피던 유리는 “이거 어떻게 하지?”라며 아연실색한 모습을 보였다. 급기야 비명까지 지른 유리는 숨을 고르고 용기를 내 자신만의 방법으로 문제 해결에 나서는데, 과연 그에게 어떤 일이 벌어진 것인지 호기심을 자극한다.

한편, 유리는 스케쥴에 따라 제주와 서울을 오가며 생활하고 있는 것으로 알려졌다.