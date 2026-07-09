옥수수·전복·복숭아…7월에 꼭 먹어야 할 제철 식재료

7월의 제철 식재료들. 생성형 인공지능(AI)으로 만든 이미지

장마와 폭염이 이어지는 7월에는 입맛이 떨어지고 체력이 쉽게 소진되기 마련이다. 이럴 때는 제철 식재료를 챙겨 먹는 것만으로도 영양 보충과 건강관리에 도움을 받을 수 있다.

이에 옥수수와 전복, 복숭아 등 이달의 제철 식재료를 알아봤다.

이들 식재료는 영양이 풍부할 뿐 아니라 지금이 가장 맛이 좋은 시기이기도 하다.

◆ 여름은 옥수수의 계절…식이섬유·포만감 ‘풍부’

옥수수는 6월부터 9월 사이가 제철이며, 특히 7월에 가장 맛이 좋은 식재료다. 식물학적으로는 곡물이지만, 감자처럼 탄수화물이 많은 전분성 채소로 분류된다.

찰옥수수는 한국에서 많이 먹는 쫀득한 식감의 옥수수이며, 단옥수수(스위트콘)은 당도가 높아 통조림이나 샐러드에 많이 사용된다.

옥수수.

옥수수는 지방 함량이 적고, 식이섬유가 풍부해 변비에 효과적이며, 비타민 B군과 마그네슘, 눈 건강에 좋은 루테인과 제아잔틴이 함유돼 있다. 다만 탄수화물 함량이 높기 때문에 많이 먹으면 혈당이 오를 수 있어 적당량을 먹는 것이 좋다.

보통 삶아서 먹지만, 콘치즈나 팝콘, 옥수수전, 옥수수수프 등 다양한 방식으로 맛있게 요리를 즐길 수 있다.

옥수수는 수염이 갈색이고 촉촉하며 알갱이가 촘촘한 것이 좋다.

◆ 전복, 여름 보양식의 대명사…기력 회복에 제격

전복의 제철은 7월에서 10월까지이지만, 여름 내내 맛있게 즐길 수 있는 제철 식재료다.

전복은 고단백·저지방 식품으로 영양가가 높아 ‘바다의 산삼’으로 불리는 여름철 대표 보양식 식재료다. 특히 예부터 임금님 수라상에 오를 정도로 귀한 식재료로 여겨왔다.

전복은 흔히 조개로 생각하기 쉽지만, 생물 분류로 보면 조개보다 달팽이와 소라에 더 가까운 고둥류 해산물이다.

전복. 연합뉴스

전복에는 단백질과 칼슘을 비롯한 여러 미네랄이 풍부하고, 타우린과 아르기닌이 다량 함유돼 있어 피로 회복에 좋으며, 양질의 단백질이 들어있어 기력 보충을 돕는 한편, 철분도 함유돼 있어 빈혈 예방에 도움을 줄 수 있다.

보통 죽이나 찜, 탕, 구이 등으로 먹으며, 육질이 단단한 수컷 전복은 회로 먹기도 한다.

전복은 껍데기에 광택이 있고 손으로 만졌을 때 살이 단단하게 오그라드는 것이 신선하다.

◆ 달콤한 복숭아…수분·비타민 풍부한 여름 과일

복숭아는 6월 중순부터 10월 초까지가 제철이지만, 가장 맛있는 때는 7~8월이다.

복숭아는 수분과 당분이 풍부해 땀을 많이 흘리는 여름철에 좋고 유기산과 비타민A·C, 펙틴 등의 무기질이 풍부하다. 또 칼륨이 많고, 과육에는 유리 아미노산이 풍부하고, 특히 아스파라긴산 함량이 높아 피로 해소에 도움을 준다.

과일이기 때문에 보통 그대로 먹지만 잼, 타르트, 과자, 음료, 아이스크림, 케이크, 요거트 등으로 다양하게 활용되기도 한다.

복숭아는 향이 진하고 붉은색이 골고루 퍼져 있으며, 살짝 말랑한 것이 당도가 높다.

복숭아. 연합뉴스

이 밖에도 토마토와 가지, 민어, 장어, 수박, 블루베리 등이 제철을 맞아 여름철 건강 식단에 활용하기 좋다.

전문가들은 “제철 식재료는 가장 맛있을 뿐 아니라 영양소 함량도 높아 건강관리에 효과적”이라며 “또한 수확 후 유통 기간이 짧아 신선도가 높고 가격도 비교적 저렴해 건강과 가성비를 동시에 챙길 수 있다”고 조언한다.

그러면서 “수확 직후 섭취하기 때문에 영양소 손실이 적고 가격도 상대적으로 저렴해 여름철 건강관리에 도움이 된다”며 “가공식품보다 제철 식재료 중심의 식단을 구성하는 것이 좋다”고 덧붙였다.