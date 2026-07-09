지마켓, 상반기 거래액 4년 만에 반등… “투자 효과 본격화”

‘거래액·고객·글로벌’ 동반 성장

지마켓은 고객과 셀러를 대상으로 대규모 투자를 한 결과 거래액, 셀러 규모, 글로벌 역직구 사업이 동반 성장했다고 9일 밝혔다. 지마켓 거래액은 상반기 기준 전년 대비 14% 증가했다. 지난 2021년 말 지마켓이 신세계그룹 이마트에 인수된 이후 상반기 기준 첫 반등이다.

지마켓은 지난해 ‘5년 내 거래액(GMV) 2배 성장’을 목표로 고객과 셀러 대상 대규모 투자 계획과 비전을 발표했다. 투자 시행 첫해인 올해 상반기에는 거래액 성장세 회복과 함께 고객 구매력, 셀러 경쟁력, 글로벌 사업이 동반 성장하며 투자 효과가 본격적으로 가시화하고 있다고 회사측은 설명했다.

거래액은 1분기에 이어 2분기에도 전년비 증가세를 유지하며 상반기 기준 4년 만에 전년 대비 플러스 성장하는 반등에 성공했다. 거래액은 이커머스 시장에서의 영향력과 플랫폼 경쟁력을 보여주는 핵심 지표다. 이 같은 성장세는 고객과 셀러를 대상으로 한 전략적 투자가 본격적으로 성과를 내고 있기 때문으로 분석된다.

우선 주요 고객 지표가 개선됐다. 고객 1인당 월평균 구매객단가는 전년 대비 12% 증가했다. 단순 방문자 증가를 넘어 고객 한 명당 구매 규모가 확대됐다는 점에서 의미 있는 성과다. 가격비교 사이트 등 외부 채널이 아닌 직접 방문 거래액도 5% 증가했고, 구매전환율 역시 14% 상승하며 충성고객 중심의 플랫폼 경쟁력이 한층 강화됐다.

셀러 생태계도 빠르게 복원되고 있다. 7월 1일 기준 지마켓 셀러는 66만명으로 전년 동기 대비 5% 증가했다. 월 매출 5000만원 이상의 수익형 셀러도 6% 증가했다. 대형 프로모션 쿠폰 비용 전액 지원, 셀러 할인쿠폰 수수료 폐지 등 연간 5000억원 규모의 셀러 투자 정책이 셀러 성장으로 이어졌다고 분석한다. 여기에 신규 셀러 육성과 브랜드 JBP 확대 등 밀착 지원도 셀러 경쟁력 강화에 힘을 보탰다.

지마켓의 차별화 전략으로 꼽히는 글로벌 역직구 사업도 빠르게 성장하고 있다. 지난해 서비스를 시작한 이후 꾸준한 성장세를 이어가며 상반기 거래액은 지난해 하반기 대비 2배 이상 증가했다. 현재 1만7000여명의 셀러가 참여해 3000만개 상품을 동남아 시장에 판매하고 있으며, 향후 글로벌 판매 규모는 더욱 확대될 전망이다.

지마켓은 하반기에도 전략적 투자를 지속하며 거래액 기반 시장점유율 확대에 속도를 낼 계획이다. 셀러 지원과 인공지능(AI_ 기반 플랫폼 고도화에 더해 고객 혜택도 확대하며 플랫폼 경쟁력을 더욱 높인다는 전략이다.

제임스 장 지마켓 대표이사는 “올해 상반기는 전략적 투자를 통해 거래액 반등을 끌어내고 고객과 셀러, 글로벌 사업이 함께 성장하며 중장기 성장 전략의 가능성을 확인한 시기였다”며 “앞으로도 단기적인 성과보다 고객과 셀러에게 꼭 필요한 일에 집중하며 미래 경쟁력을 높이기 위한 투자를 꾸준히 이어가겠다”고 말했다.