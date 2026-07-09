현빈·손예진, 아들과 LA서 포착…"아이 다정하게 돌봐"

배우 현빈, 손예진 부부가 미국 로스앤젤레스(LA)에서 포착됐다.

지난 8일 중국 웨이보 등을 중심으로 현빈, 손예진 부부가 아들과 함께 미국 LA의 한 전시 공간을 둘러보는 모습이 담긴 사진과 영상이 확산됐다.

2022년 4월 28일 신혼여행을 마친 배우 현빈과 손예진이 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국하고 있다. 공동취재사진

공개된 사진 속 손예진은 선글라스를 착용하고 티셔츠에 민소매 아이템을 겹쳐 입은 모습이다. 데님 쇼트팬츠와 운동화로 편안한 분위기를 연출했다.

현빈은 흰색 민소매 티셔츠에 검은색 반바지를 입고 모자를 쓴 차림이었다. 두 사람은 주변 시선을 크게 의식하지 않고 아들과 함께 시간을 보낸 것으로 전해졌다.

홍콩 매체 동방일보는 현빈, 손예진 부부의 LA 목격담을 전하며 두 사람이 편안하고 자연스러운 차림으로 가족과 시간을 보냈다고 보도했다. 또 현빈이 아이를 다정하게 돌보는 모습이 포착됐다고 전했다.

현빈과 손예진은 영화 '협상'과 tvN 드라마 '사랑의 불시착'에서 호흡을 맞춘 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 2022년 3월 결혼했으며, 같은 해 11월 아들을 품에 안았다.

<뉴시스>