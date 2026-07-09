고속도로 휴게소 앞으로 직접 계약…음식값 착해진다

임대료율 기존의 ¼로…24시 편의점·1천원대 커피 가능

올해 8곳 임시운영·내년 100곳으로 확대…도공 전관예우 방지도

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앞으로 고속도로 휴게소에서도 24시간 편의점과 1천원대 아메리카노를 누릴 수 있을 전망이다.



국토교통부는 9일 고속도로 휴게소 운영 방식을 기존 다단계에서 직접계약으로 전환하는 개편방안을 발표했다.



그동안 한국도로공사(도공)에서 휴게소 운영업체, 입점업체로 이어지는 구조 탓에 높은 수수료가 부과됐고 이는 비싼 휴게소 음식값으로 이어졌다고 국토부는 지적했다.



조사 결과 휴게소 운영업체는 입점업체 매출액의 평균 33％(최대 51％)를 수수료로 챙겼고, 도공은 운영업체 매출액의 13.9％를 임대료 명목으로 가져갔다.



이에 국토부는 내년부터 '공공관리회사'를 설립해 입점업체와 직접 계약을 맺는 방식으로 운영체제를 개편하기로 했다.



계약이 끝나는 휴게소를 중심으로 순차 적용해 내년 약 100개소를 직접계약 방식으로 운영하고 2030년까지 전국 휴게소(약 200곳)의 80∼90％로 확대해나갈 방침이다.



올해 신설되거나 계약이 끝나는 휴게소 8곳을 대상으로는 도공이 임시로 직접 계약에 나선다.

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홍지선 국토부 제2차관은 "민자도로에는 이 방침을 강제하긴 어렵지만 새롭게 만드는 민자도로의 경우 휴게소 공공성을 강화하는 방향으로 협상할 것"이라며 "기존 휴게소에 대해서도 수수료, 서비스 개선을 지도·권고해나갈 것"이라고 말했다.



이번 개편을 통해 입점업체가 부담하는 평균 임대료는 매출액 대비 기존 33％에서 8∼9％ 수준으로 낮아질 전망이다. 관리비를 포함하더라도 기존의 절반 이하로 떨어진다.



정부는 이렇게 낮아진 임대료가 양질의 서비스와 합리적인 가격으로 이어지도록 유도할 계획이다.



먼저 입찰 시 음식 맛과 서비스를 보장하면서도 부담 없는 가격을 제시하는 업체가 선정되도록 관련 기준을 개선하기로 했다.



전문 외식 브랜드나 지역 대표 맛집 등 이용자의 취향을 반영한 업체의 진입이 늘어날 것으로 보인다.



입찰 공정성을 확보하기 위해 외부심사위원회 평가를 도입하고 매년 업체 평가를 시행할 예정이다.



이러한 개편을 통해 앞으로의 휴게소 모습은 과거와 크게 달라질 것이라고 국토부는 강조했다.



예를 들어 통상 오후 10시면 문을 닫던 휴게소 편의점은 24시간 운영으로 바뀔 전망이다. 일반 편의점처럼 1+1 할인 행사와 통신사 포인트 적립·사용도 가능해진다.

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편의점 내에서 도시락, 김밥, 컵라면 등 간편식을 조리하고 먹을 수 있는 공간도 늘어날 것으로 예상된다.



임대료 인하로 저가 커피 브랜드 진입도 수월해진다. 현재 4천800원 선인 아메리카노 가격이 2천원 이하로 내려갈 수 있다고 국토부는 기대했다.



이외에도 국토부는 초기 창업을 지원하는 청년 매장을 운영하고 휴게소 부지를 활용한 부가 수익을 서비스 개선에 활용하기로 했다.



아울러 국토부는 전관예우 차단 등 공정성 강화 방안도 마련했다. 입점 매장 입찰 시 도공 현직자와 퇴직자(3년 이내), 이들의 배우자와 직계 가족은 배제된다. 퇴직자 데이터베이스(DB)를 구축해 모니터링도 강화한다.



도공 퇴직자 단체인 '도성회'와 자회사는 휴게소 사업에 참여할 수 없다. 현재 운영 중인 휴게소 6곳은 즉시 매각하도록 도성회 정관을 개정할 예정이다.



김윤덕 국토부 장관은 "휴게소는 수십 년간 굳어진 불합리한 구조 탓에 비싼 가격과 아쉬운 서비스라는 불편을 감내해야만 했다"면서 "휴게소를 국민의 품으로 다시 돌려드리겠다"고 말했다.

<연합>