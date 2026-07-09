시간당 81㎜·최대 270㎜↑물폭탄에 대전세종충남 잠기고 쓸리고

새벽 집중호우에 출근길 극심한 혼잡…물에 잠긴 차량서 운전자 구조도

대전 아파트 인근·공주 동학사 식당가 토사 피해…하천 곳곳 홍수특보

9일 대전·세종·충남에 세찬 장맛비가 내리면서 도로 곳곳이 침수되고 토사가 쓸려 내려오는 피해가 잇따랐다.



특히 이른 오전에 강수가 집중돼 일부 도로가 통제되면서 출근길 불편이 이어졌다.

폭우가 내린 9일 대전시 유성구 송강동의 한 아파트 단지 옆 야산에서 빗물과 토사가 흘러내리고 있다. 인근 도로에 주차됐던 차량이 토사에 덮이거나 침수 피해를 겪기도 했다. 연합뉴스

이날 오전 갑천고속화도로 신일동 인근 대전방향 도로, 공주시 마티터널 대전방향 도로 등 지역 여러 도로가 빗물에 침수돼 한때 통제됐었다.



대전 유성구 자운동에서는 오전 5시 33분께 도로가 침수돼 차량에 갇힌 운전자 등 2명이 소방당국에 구조되기도 했다.



이어 천안 목천읍과 다가동, 세종시에서도 각각 차량이 침수돼 고립됐다는 신고가 들어와 소방당국이 탑승자들을 구조했다.



세종시에서는 간선급행버스체계(BRT) 전용 도로가 빗물에 잠기면서 BRT 버스가 우회 운행을 해야 했다.

폭우가 내린 9일 충남 공주시 반포면 계룡산 동학사 밑 식당·상점가 일대가 침수된 가운데, 도로에 쌓인 토사를 걷어내는 복구작업이 한창이다. 연합뉴스

출근길 차량까지 우회도로로 몰리면서 출근 시간대 큰 교통 혼잡을 빚었다.



대전 유성구 송강동 한 아파트 인근 도로에서는 토사가 쓸려 내려와 주차된 차량을 덮치는 사고가 있었다.



충남 공주시 동학사 인근 식당가도 토사에 뒤덮이는 피해가 발생했다.



집중 호우에 하천 수위가 급상승하면서 홍수특보도 잇달아 발령됐다.



현재 미호강 세종시 상조천교, 삽교천 아산시 충무교 지점에 홍수주의보가 내려진 상태다.

폭우가 내린 9일 충남 공주시 반포면 계룡산 동학사 밑 식당·상점가 일대가 침수된 가운데, 불어난 계곡물이 행인들을 덮칠 듯 빠르게 흐르고 있다. 연합뉴스

이날 오전 발령된 용수천 세종시 도암교, 논산천 논산시 풋개다리 지점 등은 비가 그치면서 홍수특보가 해제됐다.



충남에서는 둔치 주치장과 세월교 등 69곳이 한때 통제됐으며, 위험 지역 주민 85명이 마을회관 등 안전한 곳으로 몸을 잠시 피하기도 했다.



전날부터 내린 비에 부여의 멜론·오이·수박 농가와 금산 인삼밭 등 5.75㏊가 피해를 본 것으로 충남도는 잠정 집계했다.



충남소방본부에는 전날 47건, 이날 200건 등 총 247건의 피해 신고가 이어져 소방당국이 배수지원 등 안전 조치를 했다.

폭우가 내린 9일 세종시 한별동 BRT 교차로 부근 도로가 공사장에서 흘러내린 토사에 덮여 침수되자 작업자들이 복구작업을 벌이고 있다. 연합뉴스

대전소방본부에 57건, 세종소방본부에도 50건이 접수됐다.



전날부터 이날 오후 3시까지 내린 비의 양은 천안 266.6㎜, 계룡 275.5㎜, 세종 고운 244㎜, 대전 장동 239.5㎜, 부여 양화 235.5㎜ 등이다.



세종시 고운동에는 이날 오전 7시께 한 시간에 81.5㎜의 폭우가 쏟아지기도 했다.



기상청은 밤까지 10∼50㎜ 비가 가끔 내리겠고, 소강상태를 보이는 곳도 있겠다고 전망했다.

<연합>