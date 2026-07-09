육군, ‘미래전쟁과 육군의 능력’ 주제로 제12회 육군력 포럼 개최

육군은 9일 서울 용산 국방컨벤션에서 ‘미래전쟁과 육군의 능력’을 주제로 제12회 육군력 포럼을 개최했다.

육군본부가 주최하고 이화여대가 주관한 이번 포럼에는 김규하 육군참모총장(대장)을 비롯해 이향숙 이화여자대학교 총장, 유용원·백선희 국회의원과 산·학·연 전문가, 군 관계자 등 300여 명이 참석했다.

9일 서울 용산구 국방컨벤션에서 열린 제12회 육군력 포럼에서 전문가들과 지정토론자들이 발표와 토론을 진행하고 있다. 육군 제공

2015년 시작해 올해로 12회째를 맞은 육군력 포럼은 육군의 역할과 미래 발전 방향을 논의하는 육군의 대표 학술행사다.

이번 포럼에서는 미래 안보환경과 전쟁 양상의 변화를 진단하고, 육군이 지켜야 할 본질적 가치와 미래전장에서의 싸우는 방법, 능력 발전 방향을 모색했다.

특히 2040년을 목표로 추진 중인 Army TIGER+를 넘어 미래 육군의 새로운 혁신 방향인 Next Army TIGER+ 구상도 논의됐다.

포럼은 3개 세션으로 진행됐다. 제1세션에서는 육군의 불변의 가치를 주제로 군인정신과 최근 전쟁 양상에서 요구되는 육군의 역할이 논의됐다.

제2세션에서는 AI 미래전장에서 육군의 역할과 도전 요소를 살펴보고 △사람·전투 중심 △첨단기술 기반의 새로운 전략 구상 △무형전력 강화 등에 대한 해법이 제시됐다.

제3세션에서는 Next Army TIGER+ 구상을 주제로 2040년 이후 육군의 혁신 방향을 모색했다.

이경진 육군 정책실장(소장)은 “오늘 논의된 다양한 의견을 면밀히 숙고해 육군 발전을 위한 전략과 정책에 적극 반영하겠다”고 밝혔다.