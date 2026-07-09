4000만명 정보 中에 넘긴 혐의… 경찰, 카카오페이 본사 압수수색

경기남부청, 성남 분당 사옥 강제수사…3월 금감원 수사의뢰 후 첫 행보

7년간 암호화된 전번·이메일 등 542억 건 유출…임직원·법인 무더기 입건

행정처분 과징금 189억 달해…카카오페이 “적법 위수탁” 소송 1심 패소

이용자 약 4000만명의 개인정보를 동의 없이 중국 간편결제 서비스인 알리페이에 무단으로 제공한 의혹을 받는 카카오페이에 대해 경찰이 강제수사에 돌입했다. 고객들의 금융 결제 정보가 중국계 자본으로 넘어간 사건인 만큼, 경찰은 내부 의사결정 과정 전반을 강도 높게 들여다볼 방침이다.

경기남부경찰청 반부패·경제범죄수사대는 신용정보법 및 전자금융거래법 위반 혐의를 받는 카카오페이의 성남시 분당구 본사에 대해 지난 6∼7일 이틀에 걸쳐 압수수색을 벌였다고 9일 밝혔다.

경기 성남시 분당구의 카카오 판교아지트. 뉴시스

경찰이 카카오페이에 대해 강제수사에 착수한 건 지난 3월 금융감독원(금감원)의 수사 의뢰를 받은 이후 처음이다. 경찰은 압수수색을 통해 정보 제공 관련 내부 결재 문서와 핵심 전자정보 등을 다수 확보한 것으로 알려졌다. 앞서 카카오페이 법인과 관련 임직원 일부는 피의자로 입건된 상태다.

카카오페이는 2018년부터 2024년 5월까지 7년간 고객 4000만명의 개인정보 542억 건을 알리페이에 무단으로 넘긴 혐의를 받는다.

조사 결과, 이번 문제는 아이폰 사용자가 카카오페이를 결제 수단으로 등록할 때 발생했다. 카카오페이가 알리페이 중계를 통해 애플에 고객 결제 정보를 전송하는 과정에서 암호화된 휴대전화 번호와 이메일 주소, 카카오페이 충전 금액 등이 알리페이 측에 통째로 전송된 것이다. 알리페이는 이 정보를 자금 부족 가능성을 판단하기 위해 매기는 고객별 점수인 ‘NSF 점수’ 산출 모델 구축 등에 활용한 것으로 드러났다.

이번 사건은 지난해 개인정보보호위원회가 카카오페이에 과징금 59억6800만원을 부과하면서 수면 위로 드러났다. 금감원 역시 지난 2월 기관경고와 함께 과징금 129억7600만원을 부과하는 등 행정처분 금액만 189억원에 달한다.

카카오페이 본사 내부. 뉴시스

이에 대해 카카오페이 측은 적법한 업무 위수탁 과정에 따른 것이라며 불복 행정소송을 제기했으나 1심에서 패소했다. 현재 카카오페이는 항소를 제기한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “압수물 분석이 마무리되는 대로 입건된 임직원들을 소환해 정확한 정보 유출 경위를 조사할 계획”이라고 말했다.