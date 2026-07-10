현대차그룹, 자원순환 수소 생산시설 첫 구축

‘HTWO 에너지 청주’ 준공식

하수 폐기물로 청정수소 생산

국내 친환경 수소 생태계 선도

현대차그룹이 충북 청주에 자원순환형 청정 수소 생산(Waste-to-Hydrogen·W2H) 시설을 구축하고 국내 친환경 수소 생태계 조성에 나선다.

현대차그룹은 9일 ‘HTWO 에너지 청주’(사진) 준공식을 개최했다고 밝혔다. HTWO 에너지 청주는 현대차그룹이 직접 운영하는 첫 번째 자원순환형 수소 생산-충전 복합사업장으로, 청주에서 발생한 하수 슬러지(찌꺼기) 폐기물에서 추출한 바이오가스를 활용해 청정 수소를 생산·공급한다.



현대차그룹은 청주가 지리적으로 물류·유통의 핵심 허브 역할을 하고 정부 수소도시 조성 사업에 선정된 점 등을 고려해 첫 번째 W2H 거점으로 낙점했다.



약 7500㎡ 규모의 공공하수처리장 부지에 지어진 HTWO 에너지 청주는 다양한 최첨단 생산·충천 설비를 갖췄다. 바이오가스를 고품질 바이오 메탄가스로 정제하는 고질화 설비, 바이오메탄에 수증기를 반응시켜 수소를 생산하는 수소추출설비, 수소 생산 과정에서 발생하는 이산화탄소를 회수·정제하는 액화탄산 제조설비와 압축기, 저장용기, 수소 충전소 등을 한데 모았다.



이곳에서는 하루에 약 500㎏의 수소를 생산할 수 있다. 이는 수소전기승용차 넥쏘 기준 100대, 수소전기버스 기준 30대를 충전할 수 있는 양이다. 현대차그룹은 충청북도, 청주시 등과 협력해 2030년까지 일 평균 수소 생산량을 2t 규모로 확대할 계획이다. 나아가 생산된 수소 전량을 청주를 비롯한 충북 지역에 공급함으로써 지역의 친환경 에너지 체제 전환과 탄소중립 달성에도 기여하기로 했다.



현대차그룹은 HTWO 에너지 청주 본격 가동 시 비용 절감과 동시에 지역의 수소 자원 독립성을 높일 수 있을 것으로 본다. 서강현 현대차그룹 기획조정담당 사장은 “HTWO 에너지 청주는 지역의 폐자원을 청정 에너지인 수소로 전환해 다시 지역에서 소비하는 ‘지산지소’(地産地消) 기반의 순환경제 모델을 구축한 사례”라며 “청주시가 내륙형 수소사업 선도 도시로 자리매김하는 데 기여하고, 지역자립형 수소생산 모델을 글로벌 시장으로 확장해 나가겠다”고 말했다.