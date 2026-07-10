가계대출 1년10개월 만에 최대폭 증가

6월 1189조4000억… 7조6000억 ↑

KB 이어 신한銀도 대출 죄기 나서

지난달에도 은행권 주택담보대출과 신용대출 등이 모두 크게 늘면서 가계대출이 1년10개월 만에 최대폭으로 증가했다. 은행권은 전방위적인 가계대출 조이기에 들어갔다.



한국은행이 9일 발표한 금융시장 동향에 따르면 6월 말 기준 예금은행의 가계대출(정책모기지론 포함) 잔액은 1189조4000억원으로, 5월 말보다 7조6000억원 증가했다. 2024년 8월(+9조2000억원) 이후 가장 많이 늘었다.

9일 서울 여의도의 한 KB국민은행 상담창구 모습. 연합뉴스

은행권 가계대출은 지난해 12월(-2조원), 올해 1월(-1조1000억원), 2월(-4000억원) 등으로 감소하다가 지난 3월(+5000억원) 방향을 바꾼 뒤 6월까지 넉 달 연속 증가세다. 증가 폭도 4월(+2조1000억원), 5월(+6조9000억원)에 이어 6월에 더 커진 것이다. 주택담보대출 잔액(945조원)도 5월 말보다 4조3000억원 늘어 지난해 6월(+5조1000억원) 이후 1년 만에 최대 증가 폭을 나타냈다.



박민철 한은 시장총괄팀 차장은 “4∼5월 중 수도권 주택 거래량 증가, 기 분양물량의 중도금 납부 수요 등으로 은행권 주택담보대출 증가폭이 커졌다”며 “기타대출은 분기 말 매·상각에도 불구하고 개인 주식투자 확대 영향으로 신용대출을 중심으로 큰 폭으로 증가했다”고 말했다. 박 차장은 “최근 수도권 주택시장을 보면 수급 우려로 서울·경기 지역에서 10%를 상회하는 가격 상승세가 이어지고 있고, 거래량도 장기 평균을 상회한다”며 “거래가 시차를 두고 영향을 미치면서 주택 관련 대출이 당분간 증가 압력을 받을 것으로 보인다”고 전망했다.



올해 가계때출 관리 목표에 이미 상당히 근접한 시중은행은 자체적으로 관리 조치에 나섰다. KB국민은행이 10일부터 전 지역 주담대 한도를 6억원에서 3억원으로 축소하기로 한 데 이어, 신한은행도 같은 날부터 모기지 보험(MCI·MCG) 가입을 제한하기로 했다. 모기지 보험 가입 제한은 5월20일 NH농협은행이 순차적으로 시작했고, KB국민은행은 지난달 23일, 하나은행은 이달 1일 비슷한 조치를 했다.



한편 ‘규제 사각지대’ 논란이 일고 있는 기업의 임직원 대상 사내 대출과 관련, 금융위원회는 금융권 가계대출 규제를 직접 적용하기 어렵다는 입장을 밝혔다. 신진창 금융위 사무처장은 이날 관계기관 합동 가계부채 점검회의에서 “기업의 주택자금 지원 관련 사내대출은 임직원 복지 차원에서 제공되는 것으로, 금융회사의 건전성과 차주의 상환능력을 고려해 공적 규제가 적용돼야 하는 금융권 가계대출과는 성격이 다르다”고 선을 그었다.