[경제 단신] 종근당, 연구개발 자회사 ‘뉴라테온’ 설립 외

종근당, 연구개발 자회사 ‘뉴라테온’ 설립

1972년 중앙연구소를 설립하는 등 연구개발 투자에 신경 써온 종근당이 연구개발 전문 회사를 설립해 역량 강화에 나선다. 종근당은 지난 8일 경기도 용인 효종연구소에서 연구개발 자회사 ‘뉴라테온’ 창립식(사진)을 개최했다고 9일 밝혔다. 뉴라테온은 ‘기술혁신으로 새로운 시대를 여는 연구개발 플랫폼 기업’을 목표로 연구개발 전 과정을 아우르는 전문 서비스를 제공할 예정이다. 신약 제형, 개량 신약, 제네릭(복제약), 일반의약품 개발 등을 수행한다. 종근당 연구소 출신 원동한 상무가 대표이사로 임명됐다.

농심, 뉴욕 유명 한식당과 신라면 마케팅

농심은 미국 뉴욕 현지 식당 및 뉴욕한국문화원과 손잡고 신라면을 활용한 마케팅(사진)을 진행한다고 9일 밝혔다. 농심은 이달 말까지 뉴욕 한식 레스토랑 ‘아토보이’와 함께 신라면을 활용한 특별 메뉴 ‘신라면 팬케이크’를 선보인다. 삶은 신라면 면을 팬에 구워 한국식 전 형태로 만들고 새우와 체더치즈 등을 올린 것으로, 신라면 스프와 고추기름을 활용해 매운맛을 살렸다. 28일에는 뉴욕 라디오파크에서 열리는 아토보이 10주년 행사에 참가해 ‘신라면 분식’ 부스를 운영하고 신라면과 신라면 툼바를 선보일 예정이다.

코트라,현대차·기아와 車부품 수출 지원

코트라(대한무역투자진흥공사)는 8일 현대자동차·기아와 ‘국내 부품공급사의 해외시장 진출 지원을 위한 업무협약’(사진)을 체결했다고 9일 밝혔다. 코트라는 현대자동차와 기아의 글로벌 네트워크 및 해외 마케팅 역량을 활용해 우수한 기술력을 갖춘 국내 부품사들의 글로벌 완성차 공급망 진입을 지원하기로 했다. 강경성 코트라 사장은 “이번 협약은 ‘대기업·중소기업 동반성장’의 모범 사례를 창출한다는 데 큰 의의가 있다”며 “하반기 유럽, 일본 등에서 공급망 진입 기회를 마련하고 지원을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.