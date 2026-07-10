LG, 상업용 AI 세탁기 해외시장 공략

대용량 제품 유럽 등 순차 출시

시간·물 절약… 효율 크게 높여

LG전자가 대용량 상업용 세탁가전 ‘LG 프로페셔널’(사진)을 글로벌 시장에 출시한다고 9일 밝혔다.



LG전자는 그동안 20㎏ 미만의 상업용 세탁가전을 학교 기숙사, 주거단지 빨래방 등에 공급하며 국내를 비롯해 아시아, 북미, 중동 등에서 사업 기반을 다져왔다.



이달 유럽을 시작으로 아시아, 북미 등 주요 시장에 LG 프로페셔널을 순차 출시하며 대용량 세탁 가전 수요가 있는 기업간거래(B2B) 고객 공략을 강화한다.



유럽은 관광 산업이 발달하고 고령 인구 비중이 높아 호텔, 병원, 요양시설 등을 중심으로 대용량 세탁 가전 수요가 늘고 있다.



LG 프로페셔널은 30·25·20㎏ 세탁기, 30·25㎏ 건조기, 세탁과 건조를 한 대로 모두 할 수 있는 일체형 세탁건조기 콤보(세탁 25㎏·건조 16㎏) 6종으로 구성된다.



이들 제품은 핵심 부품 기술력에 인공지능(AI)을 더한 ‘AI 코어테크’로 에너지 효율을 높였다.



AI가 세탁물 무게를 분석한 뒤 물 사용량을 조절하고 건조 조건을 최적화해 시간과 물, 전기 사용량도 줄일 수 있다.