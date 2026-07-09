韓 “AI, 삶의 방식 변화 요구”

국가정책조정회의 주재하는 한성숙 국무총리 (서울=연합뉴스) 안정원 기자 = 한성숙 국무총리가 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의에서 발언하고 있다. 2026.7.9 jeong@yna.co.kr/2026-07-09 10:20:09/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

한성숙 국무총리(가운데)가 9일 정부서울청사에서 열린 국가정책조정회의에서 발언하고 있다. 한 총리는 “인공지능(AI)은 더 이상 기술이나 산업의 영역이 아닌 일하는 방식과 우리 삶의 방식의 변화를 요구하고 있다”고 강조했다.

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