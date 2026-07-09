커피값 절반으로… 고속도로 휴게소 바가지요금 깬다

국토부, 운영 개편방안 발표



공공관리업체, 입점사 직계약

임대료율 기존의 3분의 1로

휴게소 내 편의점 24시간 체제

道公 직원 가족 입찰 배제도

‘비싸고 맛없다’, ‘서비스가 형편없다’, ‘심야 이용 시 불편하다’ 등 갖가지 오명에 시달리던 고속도로 휴게소가 탈바꿈한다. 커피값이 절반 수준으로 낮아지고 편의점도 24시간 운영된다.



국토교통부는 9일 고속도로 휴게소의 고질적인 문제였던 비싼 음식값과 부실한 서비스를 근본적으로 개선하기 위한 휴게소 운영 개편방안을 발표했다.

위 사진은 기사 이해를 돕기 위해 AI(인공지능)를 활용해 생성된 가상의 이미지입니다. 챗GPT 생성

국토부에 따르면, 그동안 휴게소 음식값이 과도하게 높았던 이유는 한국도로공사에서 중간운영업체, 입점업체로 이어지는 다단계 구조 때문이었다. 중간에서 새는 운영 수수료율이 매출액 대비 평균 33%, 최대 51%에 달하면서 음식값이 질에 비해 터무니없이 비싸졌고, 그 피해는 고스란히 이용자들에게 전가됐다. 2024년 관련 조사 당시 응답자의 66.9%가 ‘휴게소 음식이 비싸다’고 답했을 정도로 고속도로 휴게소에 대한 만족도가 낮았다. 이런 상황에서 한국도로공사 퇴직자 단체가 자회사를 내세워 길게는 40년간 휴게소를 독점 운영해 온 사실까지 드러나자 휴게소 병폐 해결을 요구하는 목소리가 높아졌다.



국토부는 결국 휴게소 전담 공공관리회사가 입점업체와 직접 계약하는 방식으로 휴게소 운영체계를 전환키로 했다. 그렇게 되면 입점업체 평균 임대료가 8∼9%로 기존 대비 3분의 1 수준으로 낮아져 합리적인 가격에 양질의 서비스가 제공될 것으로 기대된다. 공공관리회사가 내년에 설립되기 전까지는 도로공사가 관련 업무를 맡는다.



휴게소 식당 운영 업체 선정 기준도 높은 임대료를 제시하는 데가 아니라 부담 없는 가격에 음식의 맛과 서비스를 보장한 곳이 뽑힐 수 있도록 개선한다. 아울러 입찰 과정의 공정성을 위해 외부심사위원회 평가를 거치도록 하고, 만족도 높은 서비스가 유지되도록 매년 업체 평가를 하기로 했다.

오후 10시면 문을 닫던 편의점도 24시간 운영한다. 편의점에서 도시락과 김밥, 컵라면 등 간편식을 판매하고, 쾌적한 조리와 취식 공간도 제공할 예정이다. 고속도로 휴게소 편의점에서 보기 힘들었던 ‘1+1 할인’ 행사와 통신사 포인트 적립 및 사용 등 다채로운 혜택도 확대한다. 그동안 비싼 임대료 탓에 입점하기 어려웠던 실속형 커피 매장이 들어설 수 있게 되면서 커피값도 아메리카노 기준 평균 4800원에서 2000원 이하로 크게 낮아질 것으로 보인다.



내년 초 공공관리회사가 설립되기 전 개편 효과를 빠르게 체감할 수 있도록, 우선 도로공사가 올해 신설 및 계약 종료가 예정된 휴게소 8곳을 대상으로 이달 중 입찰 공고를 내고 12월부터 임시 운영에 돌입한다. 해당 휴게소는 합천호·대천(상·하행)과 여주, 군위, 장유, 월출산이다. 단, 휴게소 입점매장 입찰 시 도로공사 현직자와 퇴직자(3년 이내), 그 배우자와 직계가족은 입찰에서 배제된다.