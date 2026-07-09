“3대 메가프로젝트 지원”… 지방대 정원 유연화

기업 필요 인력 정원 외 모집

2년 내 인재양성 신속트랙 추진

교육부가 이재명정부 핵심 사업인 ‘3대 메가프로젝트’(반도체·피지컬 인공지능·인공지능 데이터센터)에 필요한 첨단분야 인재를 안정적으로 공급하기 위해 지방대학 정원 유연화를 추진한다.



교육부는 9일 ‘지역협약정원제’(가칭)와 ‘인재양성 신속트랙제’를 도입하겠다고 밝혔다.

교육부 정부세종청사. 뉴스1

지역협약정원제는 지방대학이 기업과 협약을 맺고, 해당 기업에서 필요한 초과 인력 수요만큼 정원 외로 학생을 모집할 수 있도록 허용하는 제도다. 인재양성 신속트랙제도는 전과 및 정원 외 편입학 제도를 통해 지방대학이 기업에서 원하는 인재를 2년 안에 신속하게 양성할 수 있도록 지원하는 내용을 담고 있다. 교육부는 올해 연말까지 대학 의견을 수렴한 뒤 관련 법령을 개정하고 두 제도를 도입할 방침이다.



그동안 교육부는 3대 메가프로젝트와 관련 분야(인공지능, 반도체, 소프트웨어·통신)에서 2021학년도부터 2027학년도까지 약 7100명의 대학 정원 증원을 지원해 왔다.



또한 산업계 인재양성을 위해 약 1조원 규모 첨단분야 인재양성 지원 프로그램도 운영 중이다. 이를 통해 반도체 분야 9701명, 피지컬 인공지능(AI) 및 AI 데이터센터 분야 1만3363명 등 매년 2만3064명 이상의 첨단 인력을 양성하고 있다.



최은옥 교육부 차관은 “기업이 필요로 하는 인재를 부족함 없이 신속하게 양성함으로써 국가균형성장전략을 적극적으로 뒷받침하겠다”고 말했다.