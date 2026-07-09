배우 윤여정, 美 에미상 후보에도 올랐다

‘성난사람들2’로 여우조연상 부문

오스카 수상에 이어 새 역사 기대

배우 윤여정(사진)이 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들’ 시즌2로 에미상 여우조연상 후보에 올랐다.



8일(현지시간) 미국 텔레비전 예술·과학아카데미(ATAS)는 제78회 프라임타임 에미상 ‘미니·앤솔로지 시리즈 또는 영화 최우수 여우조연상’ 후보로 윤여정을 지명했다. 윤여정은 ‘성난 사람들 2’에서 미국 컨트리클럽을 인수한 억만장자 한국인 ‘박 회장’ 역을 맡았다. 성형외과 의사 ‘김 박사’(송강호)와 부부로 호흡을 맞췄다.



윤여정은 영화 ‘미나리’로 2021년 한국 배우 최초로 아카데미 여우조연상을 수상한 바 있다. 이번 에미상까지 거머쥘 경우 한국 배우 최초로 미국 영화계와 방송계 최고 귄위 시상식인 오스카와 에미상을 석권하는 기록을 세우게 된다.



한국계 미국인 이성진 감독이 연출한 ‘성난 사람들 2’는 작품상에 해당하는 최우수 미니·앤솔로지 시리즈를 비롯해 주요 부문에 대거 후보로 올랐다. 여우주연상(캐리 멀리건), 남우주연상(오스카 아이삭), 남우조연상(찰스 멜튼), 최우수 캐스팅, 최우수 현대의상, 최우수 연출, 최우수 편집 등에도 이름을 올렸다. 남우조연상 후보에 오른 멜튼은 한국계 미국인 어머니를 둔 혼혈 배우다. 제78회 에미상 시상식은 9월14일 미국 로스앤젤레스(LA) 피콕 극장에서 열린다.