농협, '2026 K-라이페스타' 참가…우리 쌀·술 총출동

사진=농협 제공

농협은 1일부터 다음달 7일까지 ‘2026 우리쌀·우리술 K-라이스페스타’ 참가접수를 한다고 9일 밝혔다.

‘K-라이스페스타’는 우수한 쌀 가공식품과 우리술을 발굴·소개하고, 대중적 소비 기반 확대와 유통시장 진출을 지원하기 위해 마련된 행사로, 올해 3회째를 맞는다.

출품 대상은 국산 쌀 또는 국산 농산물 함량이 10% 이상인 가공식품과 국산 쌀·농산물을 주원료로 제조한 우리술이다. 품평회는 쌀 가공식품 3개 부문(조리, 비조리, 농협가공식품)과 우리술 4개 부문(저도발효주, 고도발효주, 약·청주, 증류주) 총 7개 부문으로 진행된다.

수상작은 각 부문별 대상(장관상) 1점, 최우수상 1점, 우수상 2점 등을 포함해 총 28점에 2억5천만원의 상금을 수여한다. 또한 제품 홍보, 바이어 상담, 온·오프라인 판로 지원 등 국내 최고 수준의 후속 지원도 제공할 예정이다

올해는 평가의 전문성과 객관성을 높이기 위해 ‘MD평가’를 새롭게 도입했다. 전문가 전수평가를 시작으로 소비자평가, MD평가, 서류평가, 현장평가, 종합평가까지 총 6단계 평가를 실시해 품질뿐 아니라 상품성, 시장 경쟁력, 제조역량 등을 종합적으로 검증한다

참가 신청 및 최종 선정 결과는 공식 홈페이지를 통해 이루어지며, 시상식은 11월 27일 '2026 K-라이스페스타' 개막식에서 진행된다.

한편 강호동 농협중앙회장은 “우리쌀·우리술의 대축제에 우수한 제품을 보유한 많은 기업들의 참여를 기다린다”며 “농협은 K-라이스페스타를 우리쌀의 우수성과 가치를 널리 알리는 대표 축제로 자리매김하도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.