경주월드서 대형관람차 추락, 탑승객 5명 병원 진료 [사건수첩]

관람차 운영 중단 후 긴급 점검

5명 병원에서 치료 후 귀가

경북 경주 한 놀이시설에서 대형 관람차가 추락하는 사고가 일어났다.

9일 경북소방본부와 경찰 등에 따르면 이날 오전 11시 30분쯤 경주시 보문관광단지 내 경주월드에서 대형 관람차 '타임라이더'의 빈 객차가 떨어졌다.

경주월드 전경.

해당 객차는 추락 과정에서 5명이 탄 다른 객차 2대와 잇따라 충돌했다.

5명은 인근 병원에서 진료를 받고 귀가한 것으로 전해졌다.

경주월드측은 사고 이후 대형 관람차 운영을 중단하고 긴급 점검에 들어갔다.