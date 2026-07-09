경북도·구미시, AGC화인테크노한국 투자유치… 차세대 설비 구축

경북도와 구미시는 9일 구미시청에서 AGC화인테크노한국과 대규모 설비투자 양해각서를 체결했다고 밝혔다.

체결식에는 미즈노 준이치 AGC화인테크노한국 대표이사, 양금희 경북도 경제부지사, 김장호 구미시장 등이 참석했다.

9일 구미시청에서 경북도·구미시가 AGC화인테크노한국과 투자양해각서를 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. (왼쪽부터 양금희 경북도 경제부지사, AGC화인테크노한국 미즈노 준이치 대표이사, 김장호 구미시장, 강승수 구미시의회 의장). 구미시 제공

협약에 따라 AGC화인테크노한국은 구미사업장에 차세대 디스플레이용 글라스 생산시설을 구축한다.

구체적으로는 기존 LCD 글라스 생산체계를 차세대 디스플레이용으로 전환해 대형 OLED 수요에도 대응할 수 있는 생산 기반을 마련하는 게 목표다.

AGC화인테크노한국은 일본의 글라스 소재 제조기업인 AGC가 구미에 설립한 외국인 투자기업으로 2004년 법인 설립 후 글라스 기판을 생산하고 있다.

김장호 구미시장은 "이번 투자가 대한민국 차세대 디스플레이 산업을 이끌 발판이 되고 지역 경제 활성화와 상생의 밑거름이 되기를 기대한다"고 말했다.

양금희 경북도 경제부지사는 "경북도는 구미 디스플레이 산업이 차세대 첨단소재 산업으로 도약할 수 있도록 기업의 투자를 적극 지원하겠다"고 밝혔다.