집중호우에 피해 확산…1명 실종·753명 대피

전국 곳곳에 장맛비가 쏟아지면서 주민 대피와 고립 등의 피해가 속출했다. 경북 영주에서는 70대 남성이 급류에 휩쓸리는 인명피해가 발생했다.

10일 행정안전부 중앙재난안전대책본부에 따르면 전날 오후 10시 기준 호우로 긴급 대피한 주민은 753명으로 늘었고 시설 피해는 451건에 달했다.

9일 서울 구로구 목감교에서 바라본 목감천이 집중호우로 불어난 물에 잠겨있다. 서울 전역에 호우특보가 발효되면서 서울시는 하천 출입을 통제했다. 뉴스1

지역별로 보면 긴급 대피한 주민은 충남 373명, 충북 252명, 세종 39명, 경북 50명, 경기 37명, 강원 1명, 전북 1명 등 7개 시·도 25개 시·군에서 모두 753명으로 집계됐다.

호우특보는 해제됐지만 서울과 인천, 경기, 강원, 충남 등 56개 지역에 호우예비특보가 발령된 상태다. 누적 강수량은 충남 천안이 267.1㎜로 가장 많았고 세종과 충북·충남 대부분 지역도 210㎜를 넘었다.

공공시설 피해는 수목 전도 70건, 도로 침수 70건, 토사 유출 24건, 싱크홀 16건, 맨홀 피해 13건, 배수 불량 12건 등 총 359건으로 파악됐다. 사유시설 피해는 주택침수 23건, 하수도막힘 1건 등 총 92건이다. 이밖에도 비닐하우스·공장 침수, 기계실 배수불량 등 여러 시설에서 피해가 이어졌다.

비가 계속되면서 도로, 지하차도 등 주요 시설에 대한 출입 통제도 잇따랐다. 여객선은 5개 항로 5척의 운항이 멈췄다. 국립공원 156개 구간과 도로 48곳, 하상도로 18곳, 지하차도 8곳, 둔치주차장 52곳, 하천변 273곳 등이 통제 중이다.

실종 사고도 발생했다. 전날 오전 10시쯤 경북 영주시 풍기읍 남원천에서 70대 남성이 급류에 휩쓸렸다는 신고가 접수돼 당국이 수색 작업에 나섰다.

윤호중 중앙재난안전대책본부장(행안부 장관)은 전날 오후 11개 중앙부처와 9개 시·도가 참석한 가운데 회의를 열고 호우 대응 상황을 점검하는 한편 긴급 지지사항을 전파했다. 윤 본부장은 강수가 종료된 후에도 급류 등 위험성이 남아있을 수 있으므로 안전성을 충분히 확보한 후 주민들을 귀가시키고 누적 강수 등으로 산사태 피해가 우려되는 만큼 선제적으로 통제·대피할 것을 당부했다.