이란 매체 "남동부 코나라크 해군기지, 적 전투기에 피격"

이란 남동부 시스탄발루치스탄주(州) 코나라크의 해군 기지가 전투기 공습을 받았다고 국영 IRNA 통신이 9일(현지시간) 보도했다.

미 중부사령부가 공개한 이란 공습 영상. AFP연합뉴스

코르나크 행정 책임자인 모하마드 유네스 하카니는 "9일 저녁 해군 군사 구역이 적 전투기에 의해 두 차례에 걸쳐 타격을 받았다"고 말했다.



그는 이어 "관계 당국을 비롯해 구조대와 보안군이 즉각 현장에 출동했으며, 구체적인 경위와 피해 규모 등에 대한 정밀 조사가 진행 중"이라고 덧붙였다.

<연합>