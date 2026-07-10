내년 최저임금 1만530원 넘나…오는 14일 최종 결정 전망

노동계 1만1220원, 경영계 1만530원

14일 제14차 회의서 최종 표결 전망

9일 세종시 정부세종청사 최저임금위원회에서 열린 2027년도 최저임금위원회 13차 전원회의에 앞서 노·사 위원들이 위원장의 발언을 들으며 막판 줄다리기에 고민스런 표정을 짓고 있다. 뉴스1

내년도 최저임금 심의가 9차 수정안까지 이어졌지만 노사가 끝내 접점을 찾지 못한 채 제13차 전원회의가 종료됐다. 경영계는 내년도 최저임금으로 1만530원을 제시했다. 만약 경영계 안으로 확정될 경우 이 금액이 내년 최저임금이 될 전망이다.

최저임금위원회에 따르면 오는 14일 제14차 회의를 열어 공익위원 심의촉진구간과 중재안을 토대로 사실상 2027년도 최저임금 최종 결정을 내릴 예정이다.

앞선 9일 최저임금위원회는 2027년도 적용 최저임금 심의를 위한 제13차 전원회의를 열고 노사 7∼9차 수정안을 연속으로 제출받았지만 의결에는 이르지 못했다.

노동계는 최초 요구안으로 올해 최저임금(1만 320원)보다 16.3% 높은 1만 2000원을 제시한 뒤, 1∼6차 수정안을 거치며 인상률을 단계적으로 낮춰 왔다.

경영계는 최초 요구안으로 동결안(1만 320원)을 내놓은 뒤, 1∼6차 수정안에서 1만 340원, 1만 360원, 1만 390원, 1만 410원, 1만 440원, 1만 460원으로 인상 폭을 조금씩 키워 왔다.

노사 격차는 수정안을 거치며 큰 폭으로 줄여 숫자만 놓고 보면 최초 1680원에서 9차 690원까지 반 토막 이상 줄었다.

그럼에도 인상 기준과 목표를 둘러싼 노사 간 인식 차는 여전하다.

노동계는 최저임금 인상이 저임금 노동자의 생계 안정과 내수 회복에 필수적이라며, 최근 물가 상승과 실질임금 하락, 청년 월세 부담 등 체감 생계비를 반영하면 두 자릿수에 가까운 인상률이 최소 수준이라는 입장을 유지했다.

반면 경영계는 최저임금 직접·간접 영향 근로자가 임금근로자의 4분의 1 수준까지 확대된 상황에서 추가 인상이 자영업·영세 사업장, 고용시장 전반의 부담을 키운다고 주장하고, 최저임금 이하 근로자 비율이 OECD 주요국보다 높은 만큼 물가상승률을 웃도는 ‘관성적 인상률’은 피해야 한다는 논리를 거듭 내세우고 있다.

한편 노사 간 격차가 수치상으로는 상당 부분 줄었지만 자율 합의에 이르지 못하면, 공익위원들이 상·하한선을 담은 심의촉진구간과 중재안을 제시해 사실상 최종안을 만드는 절차가 불가피하다는 관측이 나온다.

최저임금위원회는 이달 중순까지 내년도 최저임금안을 의결해 고용노동부 장관에게 제출해야 하고, 고용노동부는 8월 5일까지 2027년도 최저임금을 고시해야 한다.