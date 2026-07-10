'나혼산' 유리, 제주 해안서 '줍줍'…그물망에 담으며 "실하다" 감탄

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'나 혼자 산다' 소녀시대 유리가 제주 해안가에서 그물망을 들고 '줍줍' 하는 모습이 포착됐다.

10일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 소녀시대 유리의 3년 차 제주살이 모습이 그려진다.

이날 방송에서 유리는 "제주도에서 처음 독립을 했고 혼자 산 지 3년 차"라며 '제주살이' 일상을 공개한다.

유리는 오토바이를 타고 제주 해안가를 달린다. 그가 도착한 곳은 어느 건물 앞으로, 유리는 제주에서 매일 만나는 '산책 메이트'를 소개한다.

유리는 오토바이에서 내리자마자 산책 메이트를 향해 달려가 포옹하며 인사를 나눈다. 그가 "엄청 애정한다"고 애틋한 마음을 드러낸 산책 메이트의 정체는 과연 누구일지 궁금증이 커진다.

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유리는 오토바이를 타고 달리다 바닷물이 빠진 해안가로 향한다. 그는 "허용된 지역에서만 채취한다"며 '이것'이 손에 잡히는 족족 그물망에 담는다고. 특히 신선하고 큼지막한 '이것'을 보며 "실하다, 실해!"를 연발한다고 해 과연 어떤 것을 담는 것일지도 주목된다.

이후 유리는 '이것'으로 바다 향 가득한 '솥밥 한상'을 차리는 등 남다른 요리 실력도 보여준다고 해 기대감이 더욱 커진다.

한편 유리는 지난 2007년 소녀시대로 데뷔한 후 '다시 만난 세계' '키싱 유' 'Gee' '소원을 말해봐' 'Oh!' '런 데빌 런' '훗' 등 히트곡으로 많은 사랑을 받았다. 드라마 '피고인'(2017) '마음의 소리 리부트: 얼간이들'(2019) '보쌈-운명을 훔치다'(2021) '굿잡'(2022) '가석방 심사관 이한신'(2024) '협상의 기술'(2025) 등 드라마로 연기력을 인정받았다. 효연 수영과 함께 소녀시대 비공식 유닛 효리수로도 활약 중이다.

'나 혼자 산다'는 이날 오후 11시 방송된다.

<뉴스1>