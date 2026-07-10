“저도 경상도” 조수진, ‘무섭노’ 일베식 표현 판단 사과…“이해 부족”

원이 ‘무섭노’ 발언에 ‘일베식 표현’ 판단

교수 설명에 정정…“사과의 말 전하고 싶다”

걸그룹 리센느 멤버 원이의 ‘무섭노’ 발언을 ‘일베식 표현’으로 판단했던 조수진 변호사가 자신이 오해했다며 한 유튜브 방송에서 밝혔던 입장을 정정했다.

조수진 변호사. 유튜브 채널 ‘사람사는세상노무현재단’ 영상 캡처

사람사는세상노무현재단 이사인 조 변호사는 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “온라인 대화 속 생략이 많은 젊은 세대의 언어에 대해 제 이해가 부족했던 것 같다”고 밝혔다.

이어 “제 발언으로 리센느 그룹의 아티스트 원이님이 상처를 받았을까 걱정되고 사과의 말을 전하고 싶다”고 덧붙였다.

경남 거제 출신인 원이는 지난달 자신의 유튜브 채널에 올라온 일본인 멤버 집 방문 영상에서 촬영 PD의 “여기 뭔가 덜컹 소리가 났다. 뭐야 무섭노”라는 말에 “무섭노, 조명부터 무서운데”라고 답했다.

이를 두고 극우 성향 커뮤니티 ‘일간베스트’에서 노무현 전 대통령 비하 의미로 어미에 붙이는 ‘노’를 썼다며 논란이 일었다.

지난 7일 유튜브 채널 ‘장윤선의 취재편의점’에 나온 조 변호사는 해당 발언 견해 질문에 “저도 경상도 사람이고 그래서 일베식 표현은 맞다고 생각했다”고 답했다.

조 변호사는 “일베식 표현 자체가 굉장히 광범위하게 많이 쓰이고 있다”며, “구조적인 문제인데 개인에게 ‘네가 책임져야 돼’라는 과잉하게 좌표를 찍는 모양새가 된 게 논쟁이 되는 지점 같다”고 짚었다.

그러면서 “개인만의 책임은 아님에도 불구하고 이제는 지적을 안 할 수가 없는 지경에 이르렀다”고 강조했다. 사회가 지적하지 않아 지금의 상황에 이르렀다는 게 유튜브 방송에서의 주장으로 해석된다.

조 변호사는 “부산 출생으로 대구에서 5살 때부터 초중고대학교를 나와 경상도에서 25년을 살았다”며 “그 뒤로 서울에 올라와 생활하는데 해당 상황처럼 ‘-노’가 쓰이는 경우를 들어본 적 없다”고 SNS 글에서 밝혔다.

이러한 이유로 내린 ‘일베식 표현’ 판단을 뒤엎게 된 배경으로 조 변호사는 TBC 방송에 나온 경북대 국어국문학과 김덕호 교수의 설명을 들었다.

조 변호사는 “‘와이리 무섭노’에서 ‘와이리’를 생략하는 것은 원래 문법상 자연스럽지는 않지만, 젊은 세대는 생략하고 쓴다고 하더라”며 “세대 간의 방언 사용형태 차이에 따른 오해라고 했는데 그 말씀을 듣고 이해가 됐다”고 밝혔다.

김 교수는 TBC 방송 인터뷰에서 “요즘 젊은 분들은 생략하고 쓸 수 있다”며, “말하는 습관의 문제인데 이런 걸 조금 지나치게 그런 식으로 보는 건 이해가 안 된다”고 말했다. 그러면서 “분명히 ‘노’, ‘나’는 방언에서 출발했다”며 “방언을 혼용해서 쓰는 단순한 형태라고 생각한다”고 덧붙였다.