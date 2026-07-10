코스피, 2~3% 상승세…삼성전자 강세, 하이닉스 강보합

개인·기관 쌍끌이 매수로 지수 견인…외국인, 3거래일만에 순매도

코스닥은 2% 올라 800선 상회

10일 코스피가 장 초반 2~3%대의 상승세를 보이고 있다.

이날 오전 9시 34분 현재 코스피는 전날보다 159.91포인트(2.19%) 오른 7,451.82다.

10일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 260.58p(3.57%) 오른 7552.49로 출발했다.

지수는 전장 대비 260.58포인트(3.57%) 오른 7,552.49로 출발해 상승폭을 조절하고 있다.

코스피 상승세에 한국형 공포지수로 불리는 코스피200 변동성지수(VKOSPI)는 81.03로 전날보다 5.21% 내렸다.

한편 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 현재 1511.75원을 나타내고 있다.

지수를 끌어올리고 있는 것은 개인과 기관이다. 이들은 각각 90억원과 6천561억원 순매수로 지수를 함께 견인하고 있다.

외국인은 전날까지 연이틀 코스피 '사자'를 이어가다 이날은 순매도를 나타내고 있다. 현재 유가증권시장에서 외국인은 6천331억원 매도 우위다.

다만 외국인은 코스피200선물시장에서는 1천54억원 순매수를 보이고 있다.

간밤 뉴욕증시에서는 AI(인공지능) 인프라 투자에 대한 확대 기대에 다시 힘이 실리자 반도체주가 급등했다. 그러면서 3대 주요 주가지수는 일제히 강세 마감했다.

다우존스30 산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 각각 전장보다 0.27%, 0.81% 올랐고, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 1.30% 상승했다.

메모리 반도체 기업인 마이크론 테크놀로지가 AI 수요 증가에 대응하기 위해 미국 내 공장 등에 2035년까지 2천500억 달러 이상을 투자하겠다는 계획을 발표하면서 주가가 4.52% 급등했다.

메타도 자체 AI 칩 생산 계획을 밝히면서 4.70% 올랐고 샌디스크도 7.59% 뛰었다. 필라델피아반도체지수는 3.06% 상승했다

SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 수요 예측에 공모 물량의 7배가 넘는 청약이 몰린 것으로 알려진 점도 반도체 랠리에 힘을 보탰다.

국제 유가도 내렸다. 미국과 이란 긴장 재고조에 한 때 배럴당 74달러 선을 웃돌던 8월 인도분 미 서부 텍사스산 원유(WTI)는 71달러대로 내려왔다.

이에 국내 증시는 상승 탄력을 되찾아 강세를 이어가고 있다.

특히 SK하이닉스는 미국주식예탁증서(ADR) 공모가가 주당 149달러로 최종 확정됐다는 소식이 전해진 가운데 투자자들은 다시 반도체 '투 톱'을 주목하고 있다. 다만, 이전부터 관련 기대감이 형성된 만큼 장중 차익실현이 매물이 나오고 있는 것으로 보인다.

현재 SK하이닉스[000660]는 0.14% 오른 218만9천원에 거래되고 있다. 개장부터 5.03% 상승 출발해 장 초반 한때 230만5천원까지 올랐지만, 한때 하락전환하기도 했다.

SK하이닉스는 이번 공모를 통해 265억700만달러(약 40조원)를 조달할 수 있게 됐다. 이는 과거 알리바바(250억달러)를 넘어 외국 기업의 미 IPO 사상 최대 규모일 것으로 보인다.

삼성전자[005930]는 2.34% 오른 28만4천500원이다. 이날 4.68% 뛴 29만1천원으로 출발했지만, 마찬가지로 상승폭을 일부 줄인 채 강세를 이어가고 있다.

SK스퀘어[402340](2.71%), 삼성전기[009150](4.35%), 현대차[005380](3.70%), LG에너지솔루션[373220](5.74%), 삼성생명[032830](2.61%), KB금융[105560](6.83%) 등 시가총액 상위 종목 상당수가 '빨간 불'(주가 상승)을 켰다.

반면 한화에어로스페이스[012450](-0.21%), 한미반도체[042700](-0.46%), LG이노텍[011070](-1.48%) 등 일부는 내리고 있다.

현재 코스피 내 모든 업종이 오르고 있다. 그중에서도 건설(6.68%), 증권(5.13%), 금속(4.97%) 등의 상승률이 특히 높다.

같은 시간 코스닥 지수는 20.04포인트(2.52%) 오른 814.04다.

지수는 출발부터 13.00포인트(1.64%) 오른 807.0으로 800선을 회복했으며, 장중 한때 822.69까지 오르기도 했다.

코스닥 시장에서는 기관과 외국인이 각각 657억원과 211억원 매수 우위로 지수를 끌어올리고 있다. 개인은 833억원 순매도다.

알테오젠[196170](9.17%), 에코프로비엠[247540](8.07%), 에코프로[086520](7.18%), 레인보우로보틱스[277810](4.87%), 주성엔지니어링[036930](2.16%)은 오르고 있다.

반면 신약 개발 및 치료제 연구 관련 의문이 제기된 HLB[028300](-29.89%)와 펩트론[087010](-28.19%)을 비롯해 클래시스[214150](-2.00%), 티씨케이[064760](-0.88%)는 약세다.

<연합>