“영치금 가압류로 생수도 못 사…생존 위협” 김세의 옥중 호소

가세연, 김세의 자필 편지 공개

생필품·의약품 구매 어려움 주장

배우 김수현에 대한 명예훼손 등 혐의로 구속기소된 김세의 가로세로연구소(가세연) 대표가 구치소 영치금이 가압류돼 생필품과 의약품을 구매할 수 없는 상황이라며 “생존의 위협에 빠졌다”고 주장했다.

김세의 가로세로연구소 대표. 연합뉴스

가세연은 8일 유튜브 채널을 통해 김 대표가 구치소에서 작성한 자필 편지를 공개했다.

김 대표는 편지에 “교도관으로부터 ‘은현장(유튜브 채널 ‘장사의 신’ 운영자)이 공탁금 2000만원을 내고 제 영치금 1억원을 가압류한다’는 서류를 받았다”며 “영치금 통장에는 30만원이 있었는데 가압류로 생수와 휴지, 치약, 칫솔, 의약품도 살 수 없게 됐다”고 적었다.

이어 “최근 며칠 동안 몸살감기와 배탈로 아침과 저녁마다 구토하는 일이 많은데 감기약과 배탈약도 구매할 수 없다”며 “구매한 우표는 이제 네 장밖에 남지 않았고 두루마리 휴지도 두 개밖에 남지 않았다. 앞으로 얼마나 버틸 수 있을지 모르겠다”고 호소했다.

그러면서 “법원에 생존에 필요한 최소한의 금액을 가압류 범위에서 제외해 달라고 요청할 계획”이라고 밝혔다.

김 대표는 또 지난달 30일부터 편지를 작성한 시점인 지난 2일까지 식사를 제대로 하지 못했다며 “억지로 먹어보려고 하면 다 토해낸다. 아무래도 마음의 병이 몸의 병을 일으킨 것 같다”고 했다. 이어 “손도 많이 떨리고 계속 어지럽다”며 “한 달을 버텼는데 남은 5개월도 잘 견뎌내겠다”고도 했다.

또 “가장 큰 걱정은 우리 가세연이다. 가세연을 꼭 지켜달라”며 후원을 요청했다.

유튜브 채널 ‘장사의 신’ 운영자 은현장씨. 유튜브 ‘장사의 신’ 갈무리

앞서 은현장씨는 지난 1일 자신의 유튜브 방송에서 김 대표의 구치소 영치금 채권 1억원을 가압류했다고 밝혔다.

당시 그는 “김세의가 구치소에서 절대 소시지도 못 사 먹게 하겠다”며 “다른 사람 통장으로 영치금을 받아 생활한다면 법무부에 고소·고발을 진행할 것”이라고 말했다.

은현장씨는 김 대표가 자신을 상대로 주가조작설 등 허위 의혹을 제기했다며 2024년 명예훼손 혐의로 고소했다. 이와 별도로 김 대표 명의 계좌 6개에 대해서도 총 1억2000만원 규모의 가압류를 진행한 상태다. 앞서 김 대표가 제기한 은현장씨 관련 의혹은 무혐의 또는 불송치 처분을 받았다.