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“3일 연속 임영웅 꿈 꿨다”…스피또1000 5억원 1등 당첨 사연 화제

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최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com
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가수 임영웅이 등장하는 꿈을 3일 연속 꾼 뒤 복권을 구매해 5억원에 당첨됐다는 사연이 공개돼 화제다.

 

복권수탁사업자 동행복권은 지난 9일 즉석복권 ‘스피또1000’ 107회차 1등 당첨자의 인터뷰를 공개했다.

 

가수 임영웅. 임영웅 인스타그램 캡처
가수 임영웅. 임영웅 인스타그램 캡처

당첨자 A씨는 “복권 판매점에서 스피또1000을 구매한 뒤 현장에서 긁어봤고, 1등에 당첨돼 5억 원의 당첨금을 받게 됐다”고 밝혔다.

 

A씨는 복권을 구입하게 된 계기로 가수 임영웅이 등장한 꿈을 꼽았다. 그는 “최근 3일 연속으로 임영웅씨가 나오는 꿈을 꿨다”며 “꿈속에서 함께 여행을 다니는 등 기분 좋은 내용이 이어져 좋은 일이 생길 것 같은 예감이 들었다”고 전했다.

 

당첨 사실을 확인한 순간에는 놀라움을 감추지 못했다고도 했다. A씨는 “처음에는 믿기지 않아 여러 번 확인했다”며 “너무 기쁘고 아직도 실감이 나지 않는다”고 소감을 밝혔다.

 

당첨금 사용 계획에 대해서는 구체적인 언급을 하지 않았지만, 가족을 위해 의미 있게 사용할 예정이라고 덧붙였다.

 

스피또1000은 당첨 여부를 즉시 확인할 수 있는 즉석복권으로, 1등 당첨금은 5억원이다. 동행복권은 홈페이지를 통해 회차별 당첨자 인터뷰와 당첨 사연을 공개하고 있다.

 

한편 유명인이 등장하는 꿈이 복권 구매 계기가 됐다는 사연은 이번이 처음은 아니다. 동행복권이 공개한 당첨 후기에는 방탄소년단(BTS)와 아이유 등 유명 연예인이 꿈에 등장한 뒤 복권을 구매해 당첨됐다는 사례가 소개된 바 있다. 또한 조상이나 돼지, 황금 등이 등장하는 이른바 ‘길몽’을 꾼 뒤 당첨됐다는 사연도 꾸준히 공개됐다.

 

해외에서도 2022년 미국 버지니아주에서는 은퇴자 알론조 콜먼이 꿈에서 본 숫자로 복권을 구매해 25만달러에 당첨된 사례가 알려졌다. 캐나다에서는 남편이 꿈에서 본 번호를 계기로 복권을 구입한 여성이 거액의 복권 당첨금을 받은 경우가 있다. 

최승우 기자

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