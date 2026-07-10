리센느 "방 2개→5개 새 숙소 이사"

걸그룹 리센느가 새 숙소로 이사한 근황을 전한다.

10일 오후 5시 30분 공개되는 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'에는 리센느 멤버 미나미, 리브, 제나가 출연한다.

10일 오후 5시 30분 공개되는 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'에는 리센느 멤버 미나미, 리브, 제나가 출연한다. 유튜브 채널 '술 빚는 윤주모'

이날 윤주당으로 향하던 중 멤버들은 기대감을 감추지 못한다. 미나미는 "다른 스케줄 때문에 참석하지 못할 뻔 했지만 직접 회사 본부장님에 전화를 걸어 '윤주모님 음식 너무 먹고 싶다'고 간절하게 부탁해 윤주당을 방문할 수 있게 됐다"고 밝힌다.

윤주당에 들어선 멤버들은 "유튜브로만 보던 곳에 오다니"라며 "주모 한 상 주이소! 야호~"라고 인사한다. 윤주모는 "아이돌 분이 방문하신 건 리센느가 처음"이라며 반겼고, 멤버들은 "너무 영광이다. 첫 번째로 불러주셔서 감사하다"고 답한다.

윤주모는 거제시 홍보대사인 리센느를 위해 거제 특산물 유자로 만든 에이드를 준비한다. 이에 미나미는 "갸루들이 하는 건배사가 있다. '케-피'(K-P)라고 하면 된다"고 건배사를 제안한다.

제나는 새 숙소 근황도 공개한다. 그는 "오늘 이사해 짐 정리하다가 왔다"며 "원래 방 2개를 멤버 5명이 썼지만 새집에는 방이 5개다. 멤버 2명, 2명, 1명이 나눠서 방을 쓴다. (리더) 원이 언니가 혼자 쓰지만 방이 제일 작다"고 말한다.

리브는 "회사 이사님께서 방이랑 거실 인테리어를 취향별로 다 해주셨다"며 만족감을 드러낸다.

윤주모의 요리를 맛본 리브는 "다음에 다른 멤버들이랑 다 같이 오면 좋겠다"고 말하고, 미나미 역시 "제발 불러 달라"고 요청한다. 이에 리센느가 어디서든 1등을 하면 윤주모가 숙소를 찾아가 음식을 해주겠다는 공약이 즉석에서 나온다. 미나미는 "1등 해야겠다"고 의지를 보인다.

촬영 후인 지난 8일 리센느의 음원차트 1위 소식이 전해지면서 윤주모의 리센느 숙소 방문이 성사될 수 있을지 관심이 모인다.

이날 리센느 멤버들은 가수로 데뷔하기까지 부모님의 지원이 있었다며 관련 사연도 전한다. 미나미는 "초등학교 6학년 때 K-팝 아이돌이 되고 싶었다"고 밝히고, 현 소속사에 가장 먼저 들어오게 된 과정도 이야기한다.

미나미는 제나의 첫인상에 대해 "제나가 처음 들어왔을 때 그전에 들어온 친구들과 많이 다르다는 걸 느꼈다"고 말해 궁금증을 높인다.

<뉴시스>