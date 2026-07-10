"윤미라, 결혼해선 안 되는 사람"…결혼 안한 게 신의 한 수인 이유?

윤미라가 사주를 보러 가 뜻밖의 이야기를 들었다. 유튜브 채널 '윤미라' 영상 캡처

배우 윤미라가 사주를 보러 가 뜻밖의 이야기를 들었다.

지난 9일 유튜브 채널 ‘윤미라’에는 ‘당신의 죽음을 알 수 있다면 지금부터 뭘 준비하겠습니까?’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 윤미라는 무속인을 찾아 자신의 사주와 인생 전반에 대해 물었다.

무속인은 윤미라에게 “남성의 사주”라며 “가장 노릇을 해야 하고 부모 노릇을 해야 한다”며 “내가 책임지고 살아가야 한다”고 말했다. 그러자 윤미라는 “내가 평생 가장이었다. 동생들 다 가르치고 결혼시키고 가장이었다”며 지난 날들을 이야기했다.

평생을 가장 노릇하고 지낸 윤미라. 유튜브 채널 '윤미라' 영상 캡처

그러면서 “나는 오래 살 필요가 없다고 생각된다. 결혼을 안 했으니까”라며 “자식이 있는 것도 아니고, 남편이 있는 것도 아니니까”라고 말했다.

무속인은 “선생님이 결혼을 안 해서 이런 말씀을 드리는 게 아니라, 선생님의 20대 초반 점을 보면 이런 사주의 기운을 가진 사람들한테 저는 딱 한마디 했다. ‘미라야 너는 결혼하면 점 보러 다닐 거고, 결혼 안 하면 점 안 볼 거다’”라고 강조했다.

윤미라의 사주에 혼기가 없다고 말하는 무속인. 유튜브 채널 '윤미라' 영상 캡처

이어 “사주에 혼기라는 것 자체가 없다. 결혼을 절대 해서는 안 되는 사람”이라고 강조해 말했다. 또 “결혼 안 하고 혼자 살아야 하는 사주이다 보니까 부모, 형제 책임지고 가장으로 살아오지 않았냐. 남편, 자식과 살면 그쪽을 책임져야 한다. 내가 남편, 가장, 애 아빠 노릇 다 하고 살아야 한다”라고 말했다.

그러면서 “혼기운이 없는 사람이 결혼하면 한평생 고통 속에서 살아야 한다”며 “선생님은 결혼 안 하고 혼자 살아야 하는 사주”라고 이야기했다.

무속인은 결혼을 안 한 게 신의 한 수라고 말했다. 유튜브 채널 '윤미라' 영상 캡처

또 무속인은 윤미라에게 “결혼을 안 한 게 신의 한 수”라고 말했다.

이에 윤미라는 “결혼을 하고 싶은 생각도 없었다”며 “내가 팔자가 센 거냐”고 물었다. 그는 “나이가 들다 보니까 친구처럼 지낼 사람이 있으면 좋을 것 같다. 뭔가 말년에 좀 외롭다”고 털어놓았다.

하지만 무속인은 단호하게 “외로움이 앞서서 만나면 그 동반자로 인해 골치 아픈 일이 생긴다. 누구와 붙어 있지 않아서 가장 좋다. 그게 조상 덕이다”라고 말했다.