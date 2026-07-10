최다니엘 "장도연에 설렌 적 있다"

배우 최다니엘이 장도연에게 설렌 적이 있다고 고백한다.

오는 12일 방송되는 SBS TV '미운 우리 새끼'에는 최다니엘이 스페셜 MC로 출연한다.

최다니엘. SBS 제공

최다니엘은 유통기한이 3주 지난 우유를 아무렇지 않게 마시고, 곰팡이가 핀 음식도 곰팡이 부분만 도려내 먹는다고 밝혀 출연진을 놀라게 한다. 40세가 된 지금도 분유를 즐겨 먹는다는 독특한 식성도 공개한다.

최다니엘은 tvN 예능 '구기동 프렌즈'에서 함께한 장도연도 언급한다. '구기동 프렌즈'는 혼자인 건 좋지만 외로운 건 싫은 요즘 어른들의 일상을 담은 리얼리티 예능이다. 장도연, 이다희, 최다니엘, 장근석, 안재현, 경수진이 출연했다.

평소 장도연의 팬이었다는 최다니엘은 장도연 때문에 프로그램 출연을 결심했다고 밝힌다.

이어 최다니엘은 '함께 촬영하며 설렌 적이 있냐'는 질문에 "설렌 적 있다"고 답한다. 이에 MC 서장훈은 "내가 물어보고도 깜짝 놀랐다. 다른 얘기할 줄 알았다"며 예상 밖 답변에 당황한다.

최다니엘은 장도연을 향한 영상편지도 남긴다.

<뉴시스>