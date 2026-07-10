동행복권, 연금복권720+ 참관 행사 ‘720 Day’ 개최

참관인 80명, 추첨 준비 과정과 생방송 참관

복권기금 골든벨과 수혜기관 소개 프로그램 진행

지난 7월 9일 서울 상암 MBC에서 열린 ‘720 Day’ 현장에서 참관인들이 추첨 준비 과정에 참여하고 있다.

복권수탁사업자 동행복권(대표 홍덕기)은 7월 9일 서울 상암 MBC에서 개최한 연금복권720+ 대국민 참관 행사 ‘720 Day’를 마쳤다고 밝혔다.

‘720 Day’는 연금복권 추첨의 전 과정을 공개해 복권 추첨의 공정성과 투명성을 알리고, 연금복권과 복권기금에 대한 이해를 높이기 위해 마련된 행사다. 2023년 처음 시작돼 올해로 4회째를 맞았으며, 올해는 복권기금의 사회적 가치를 이해할 수 있는 참여형 프로그램을 함께 마련했다.

행사는 1부 ‘복권기금 골든벨 – 따뜻한 동행’과 2부 ‘추첨 공개 생방송 참관’으로 진행됐다. 사전 모집을 통해 선정된 참관인 80명과 복권기금 지원사업 수혜기관 관계자들이 함께했으며, 전 과정은 MBC 로또와 연금복권 방송 유튜브 채널 ‘알아볼권리’에서 생중계돼 온라인에서도 시청할 수 있도록 했다. 행사 종료 후에도 유튜브 채널 ‘알아볼권리’에서 복권기금 골든벨과 추첨 생방송을 다시 시청할 수 있다.

1부에서는 복권과 복권기금을 주제로 한 참여형 퀴즈 프로그램인 ‘복권기금 골든벨’이 진행됐다. 참가자들은 주거복지, 장학사업, 문화예술 지원 등 복권기금 지원사업과 관련된 다양한 문제를 풀며, 복권기금이 우리 사회에 기여하는 역할을 살펴봤다.

이어 한국보훈복지의료공단, 한국장학재단, 한국건강가정진흥원, 한국토지주택공사(LH), 영화진흥위원회, 한국산림복지진흥원 등 복권기금 지원사업 기관 관계자들이 사업 성과와 수혜 사례를 소개하며 복권기금의 사회적 가치를 소개했다.

2부에서는 연금복권720+ 추첨방송이 진행되는 스튜디오에서 추첨기 점검, 추첨볼 선정, 리허설 등 추첨 전 준비 과정을 공개했다. 이어진 생방송에서는 참관인들이 추첨 전 과정을 직접 지켜보며 추첨의 공정성과 신뢰성을 확인하는 시간을 가졌다.

이와 함께 상암 MBC 경영센터 1층에는 복권기금 전시관을 운영해 복권기금 지원사업의 성과를 소개하고 다양한 체험 및 경품 이벤트를 진행해 방문객들의 참여를 유도했다.

동행복권 홍덕기 대표는 “이번 ‘720 Day’는 국민이 직접 연금복권 추첨 과정을 확인하고, 복권기금이 우리 사회 곳곳에서 어떻게 사용되는지 함께 살펴볼 수 있는 자리였다”며 “앞으로도 복권 추첨의 공정성과 신뢰성을 높이는 한편, 복권기금의 공익적 가치를 국민에게 보다 쉽고 친근하게 전달할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.