강민경, 8~9년 머문 집 떠나…“실감이 아직 안 난다”

‘다비치’ 출신 강민경이 오랜 시간 생활했던 집을 떠나 새로운 보금자리로 이사하게 됐다고 전했다.

‘다비치’ 출신 강민경이 오랜 시간 생활했던 집을 떠나 새로운 보금자리로 이사하게 됐다고 전했다. 걍밍경

강민경은 9일 자신의 유튜브 채널 ‘걍밍경’을 통해 이사 소식을 전하는 영상 ‘갑작스럽게 이사를 하게 됐어요.’을 공개했다. 그는 “제가 이사를 가게 됐다”며 “이 집에서 정말 오래 살았다”고 현재 집에 대한 애정을 드러냈다. 현재 집은 유튜브를 시작할 때부터 살았다고.

이어 “이 집에 오면서부터 유튜브도 시작하고 브이로그도 시작했으니 8~9년 정도 산 것 같다”고 전했다. 그는 “이 집에서 참 다사다난한 일상들을 보낸 것 같다”고 회상하면서도 “이사를 간다는 게 실감이 아직 안 난다”고 소감을 전했다.

지난 시간을 돌아보면 힘든 순간보다 좋은 기억이 훨씬 많았고, 자신의 인생에서 중요한 전환점이 된 장소였다고 말했다.

새 집을 구하게 된 과정도 공개했다. 강민경은 약 1년 전부터 이사를 염두에 두고 여러 매물을 찾아다녔다고 말했다. 그는 “용산에 있는 거의 모든 매물을 다 본 거 같다”고 설명했다. 그렇지만 마음에 쏙 드는 곳을 찾지 못해 기존 집에서 더 지내는 쪽으로 생각을 정리하고 있었다고.

그러던 중 부동산 관계자로부터 새로운 매물이 나왔다는 연락을 받았고, 큰 기대 없이 집을 둘러보러 갔다가 마음에 들어와 그날 계약 의사를 밝혔다고. 이후 잔금 지급과 서류 절차까지 모두 마치면서 이사가 최종 확정됐다고 전했다.

강민경은 새집의 상태에 대해서도 언급했다. “그 집이 깨끗하긴 한데 그래도 제 생활 환경에 맞게 살짝 고치긴 해야 될 것 같다”고 설명했다. 평소 직접 요리를 자주 하는 만큼 부엌 리모델링 계획을 덧붙였다. 또 거주자가 오랜 기간 사용했던 화장실 역시 리모델링이 필요하다고 판단했다고 말했다.