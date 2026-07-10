한병도 "메가특구 전광석화 처리"…韓총리 "정부도 속도맞출 것"

혁신당 김준형, 韓총리에 "우당으로 동지 잘 챙겨달라"

더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 10일 한성숙 국무총리에게 "대한민국 역사의 대전환점이 될 3대 메가 프로젝트는 정부와 민관 그리고 국회가 혼연일체가 되어 추진해 나가야 한다"고 말했다.



그는 이날 신임 인사차 국회를 찾은 한 총리를 만난 자리에서 "당 특위를 중심으로 메가 특구 특별법을 포함한 후속 입법을 전광석화처럼 처리해 나가도록 하겠다"면서 이같이 밝혔다.

한병도 더불어민주당 당대표 직무대행 겸 원내대표가 10일 서울 여의도 국회에서 한성숙 국무총리를 접견, 기념 촬영을 하고 있다.

그는 "민주당도 현재 도출된 국정과제, 입법을 일차적으로 올해 연말까지 처리한다는 각오로 모두 통과시킬 수 있도록 더 기민하고 더 철두철미하게 일할 것"이라고 다짐했다.



이에 한 총리는 "3대 메가 프로젝트를 위해 신속하게 특위도 출범시켜 주시고 속도감 있게 대응해 주셔서 정부도 그 속도에 맞춰서 빠르게 일할 수 있도록 변화를 가져와야겠다"고 화답했다.



이어 "무엇보다 집권 2년 차는 국민들께서 생활의 변화를 느낄 수 있는 실질적 성과가 나야 하는 때"라며 "여러 정책에 대해선 추진 전에 당과 먼저 긴밀하게 협의를 드리고 또 고위당정협의회 등의 협의 채널을 내실 있게 운영해가겠다"고 약속했다.

더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표가 10일 국회에서 열린 민주당 3대 메가프로젝트 지원 특별위원회 발대식에 특위 위원장으로 참석해 인사말하고 있다. 연합뉴스

그러면서 "현장에서 주시는 목소리를 당에서 잘 전달해주실 수 있을 거라 생각해, 말씀을 잘 듣고 정책에 반영하도록 하겠다"고 덧붙였다.



앞서 조국 혁신당 김준형 대표 권한대행은 국회에서 한 총리를 만난 자리에서 "지방선거와 민주당 전당대회 과정에서 발생한 논쟁으로 우리 민주개혁 진보 진영에 피로감과 아쉬움이 남아있다"며 "우당으로서, 동지들을 잘 챙겨주셨으면 좋겠다는 부탁을 드린다"고 당부했다.

<연합>