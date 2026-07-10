홈플러스 노조, MBK 본사서 연좌농성…"김병주 구속하라"

민주노총 서비스연맹 마트노조가 10일 홈플러스 최대 주주인 MBK파트너스 본사가 있는 건물에서 연좌 농성을 시작했다.

안수용 마트노조 홈플러스지부장 등 5명의 홈플러스 직원이 10일 MBK 본사가 있는 광화문 D타워 건물 로비에 앉아 구호를 외치며 농성하고 있다. 연합뉴스

안수용 마트노조 홈플러스지부장 등 5명의 홈플러스 직원은 이날 오전 MBK 본사가 있는 광화문 D타워 건물 로비에 앉아 '홈플러스 먹튀 주범 MBK 나와라, 김병주', '투기자본 MBK퇴출 김병주 구속하라' 등의 구호를 외치며 농성했다.



민주노총 서비스연맹은 오는 15일 광화문에서 총파업 대회를 열 계획이다.

<연합>