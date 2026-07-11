람보르기니 서울, 아주자동차대와 미래차 인재 양성 MOU 체결

현장실습·인턴십·취업 연계 프로그램 운영

공동 프로젝트·기술 정보 교류 확대

람보르기니 국내 공식 딜러사인 SQDA 모터스가 아주자동차대학교와 자동차 산업 전문인재 양성을 위한 산학협력에 나선다.

SQDA 모터스는 지난 2일 충남 보령 아주자동차대학교에서 자동차 산업 전문인재 양성과 산학협력 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 11일 밝혔다. 협약식에는 박준현 SQDA 모터스 본부장과 한명석 아주자동차대학교 총장 등 양측 관계자들이 참석했다.

박준현 SQDA 모터스 본부장(오른쪽 네 번째)과 한명석 아주자동차대학교 총장(″ 다섯 번째)이 지난 2일 아주자동차대학교에서 업무협약을 체결한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. SQDA 모터스 제공

이번 협약은 자동차 산업 현장에서 요구되는 실무 역량을 갖춘 인재를 육성하고, 교육과 산업 현장의 연계를 강화하기 위해 이뤄졌다.

양측은 재정지원사업과 공동 프로젝트 추진, 현장학습과 인턴십 프로그램 운영, 전문 인력·기술 정보 교류, 교육·연구 시설 공동 활용, 취업 연계 프로그램 개발 등에 협력할 계획이다.

협약식 이후에는 SQDA 모터스의 사업 현황과 서비스센터 운영, 인턴십 프로그램을 소개하는 자리가 마련됐고, 현장실습과 취업 연계 프로그램을 포함한 구체적인 협력 방안도 논의했다.

박준현 SQDA 모터스 본부장은 “산업 현장의 경험과 교육기관의 전문성을 결합해 미래 자동차 산업을 이끌 인재를 육성할 것”이라며 “학생들이 글로벌 자동차 산업에서 경쟁력을 갖출 수 있도록 현장 중심의 교육과 산학협력 프로그램을 확대해 나가겠다”고 말했다.