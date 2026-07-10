최근 한 달 새 수족구병 2배 급증…영유아 ‘비상’

27주차 의사환자 1000명당 19.4명…4주 만에 2.2배 증가

손 씻기·장난감 소독 중요…수포 나을 때까지 등원 자제

수족구병 관련 사진. 게티이미지뱅크

최근 한 달 사이 영유아를 중심으로 수족구병 환자가 2배 이상 급증한 것으로 나타났다.

여름철 유행이 본격화하고 있다며 의심 증상이 나타나면 어린이집·유치원 등원을 중단하고 손 씻기와 물품 소독 등 개인위생 수칙을 철저히 지켜달라고 의료계는 당부했다.

10일 질병관리청이 전국 93개 의원급 의료기관을 대상으로 실시한 수족구병 표본감시 결과에 따르면 27주차 수족구병 의사환자분율이 1000명당 19.4명으로 24주차(8.9명) 대비 약 2.2배 높게 나타났다.

특히 0∼6세 영유아가 1000명 당 27.2명으로 높았다.

수족구병은 급성 바이러스성 질환으로, 주로 5세 이하 영유아에게 발생한다.

이 병은 대개 콕사키바이러스나 엔테로바이러스 등 장바이러스에 감염돼 발생하며, 환자의 대변 또는 침·가래·수포의 진물 등 분비물과 직접 접촉하거나 오염된 물건을 만지는 경우 감염될 수 있다.

주요 증상은 발열·인후통·식욕부진 등이며 발열 1∼2일 후 입안과 혀, 잇몸 등에 작은 붉은 반점이 생기고 손과 발에는 물집성 발진이 나타난다.

7∼10일 이후 대부분 회복되지만 드물게 뇌막염·뇌염 등의 합병증이 발생할 수 있기 때문에 고열이 지속되거나 구토, 심한 두통, 경련 등이 나타나면 즉시 의료기관을 찾아야 한다.

예방하는 최선의 방법은 외출 후 귀가 시, 식사 전·후, 기저귀 교체 전·후, 환자를 돌본 후 손 씻기 등 개인위생을 철저히 지키는 것이다.

어린이집·유치원, 학교는 장난감, 문손잡이 등 자주 만지는 표면과 공용물품 등의 소독 관리를 강화하고, 손 씻기 등 예방수칙을 잘 지키도록 안내·교육해야 한다.

특히 전파력이 강한 만큼 자녀가 수족구병 진단을 받았다면 수포가 완전히 아물 때까지 어린이집·유치원·학교 등원과 키즈카페, 수영장 등 다중이용시설 이용을 자제하는 것이 좋다.

임승관 질병청장은 “영유아에게서 환자 발생이 증가하고 있으므로 보육시설과 학교는 올바른 손 씻기와 물품 소독 등 위생 관리를 철저히 하고, 전파방지를 위해 수족구병에 걸린 영유아 및 학생이 완전히 회복한 후 등원·등교할 수 있도록 안내해달라”고 당부했다.