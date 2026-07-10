北박태성 총리, 중국 도착…북중조약 65주년 기념행사 참석

박태성 내각 총리를 단장으로 하는 북한 대표단이 북중 우호협력 및 상호원조조약(북중 우호조약) 체결 65주년 기념행사 참석을 위해 10일 베이징에 도착했다.



중국 관영 신화통신은 이날 오전 박 총리가 당·정 대표단을 이끌고 베이징에 도착해 중국 공식 방문을 시작했다고 보도했다.

중국을 공식 방문하는 박태성 북한 내각 총리가 10일 평양 순안국제공항에서 전송을 받으며 이동하고 있다. 박태성 내각총리를 단장으로 하는 당·정부 대표단이 북중우호협력 상호원조조약 체결 65주년 기념행사 참석차 중국을 방문했다. AP연합뉴스

박 총리는 12일까지 중국에 머물며 11일 열리는 북중 우호조약 체결 65주년 기념행사 등에 참석할 예정이다.



마오닝 중국 외교부 대변인은 전날 정례브리핑에서 중국공산당 중앙위원회와 중국 정부 초청으로 박 총리가 중국을 공식 방문한다고 발표했다.



마오 대변인은 "올해는 북중 우호조약 체결 65주년으로 양측이 공동으로 성대한 기념행사를 개최하기로 했다"며 "양국 최고 지도자의 중요한 합의를 바탕으로 전략적 소통을 강화하고 긴밀한 교류와 협력을 통해 전통적인 북중 우호 관계를 지속적으로 발전시켜 나갈 것"이라고 강조했다.



북중 우호조약은 1961년 7월 11일 저우언라이 중국 총리와 김일성 북한 주석이 베이징에서 체결했다.



한쪽이 외부의 무력 침공을 받을 경우 다른 한쪽이 군사적으로 지원하도록 하는 '자동 군사개입' 조항을 담고 있어 북중 관계의 핵심 기반으로 평가된다.



시 주석은 지난달 북한 방문 당시 김정은 국무위원장 겸 노동당 총비서와 정상회담에서 "고위급 교류를 지침으로 삼고 북중 우호조약 체결 65주년을 성대하게 기념하자"고 제안했다.



중국은 이날 베이징 서우두 공항에서 베이징 시내로 이동하는 도로 양옆에 북한 인공기와 중국 오성홍기를 내걸고 박 총리 일행을 환영했다.

<연합>